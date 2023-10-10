شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يحيل شكوى بيشام يونايتد الغانى للمحامى الدولى خوفا من إيقاف ياو أنور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المحامى السويسرى إلكسندر زين روفينين، المسئول عن الشئون القانونية بالنادى الإسماعيلى على الصعيد الدولى، دراسة شكوى نادى بيشام يوناتيد الغاني ضد الإسماعيلي بشأن اللاعب الغانى ياو أنور.

وقرر الإسماعيلي إحالة الأزمة للمحامي الدولي للوصول لحلول عاجلة بشأنها خوفا من إيقاف اللاعب. وتقدم نادي بيشام يونايتد الغاني بشكوي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ضد نادي الإسماعيلي للحصول على حق رعاية الغاني ياو أنور مهاجم الدراويش.

وتلقى الإسماعيلى خطابًا من اتحاد الكرة المصري، يفيد بوجود شكوى من نادي بيشام الغاني يطالب خلالها بالحصول على حق رعاية المهاجم الغاني ياو أنور الذي يلعب حاليًا مع الإسماعيلي، ويقدم مستويات متميزة.

وتعاقد الإسماعيلي في عهد المجلس السابق الذي كان يقوده المهندس يحيى الكومي مع النجم الغاني ياو أنور قادمًا من نادى أشانتي جولد الذي ينشط بالدوري الغاني بعقد طويل الأمد يستمر لخمسة مواسم مقبلة.

وقرر مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، تعيين المحامى السويسرى إلكسندر زين روفينين فيما يخص الشئون القانونية بالنادى على الصعيد الدولى.

ويعد ألكسندر أحد المحامين المتميزين فى القضايا التى تخص الفيفا ولديه خبرات قانونية عميقة، حيث حصل على درجة القانون من جامعة نيوشاتل عام 1998، ونال رخصة مزاولة مهنة المحاماة فى سويسرا عام 2000.

ويتطلع مجلس إدارة الإسماعيلى المنتخب لإعادة ترتيب البيت من جديد من خلال حل كافة النزاعات القضائية على الصعيد الدولى والمحلى بما يسهم فى توفير الاستقرار داخل القلعة الصفراء.