شكرا لقرائتكم خبر عن برونو روماو مودعا فاركو: أكثر من مجرد تجربة احترافية.. وممتن للجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر البرتغالي برونو روماو، المدير الفني السابق لفريق فاركو، رسالة وداع بعد فسخ تعاقده بالتراضي ورحيله عن تدريب الفريق رسميًا.

وقال برونو روماو عبر حسابه على إنستجرام: "اليوم أنهي فصلًا مهمًا في مسيرتي، حيث أنهي رحلتي مع فريق فاركو، لقد كان من دواعي سروري العودة إلى هذا النادي، وهذه المرة كمدرب رئيسي".

وأضاف: "لقد زودتني هذه المرة الثانية مع فاركو بالعديد من الدروس واللحظات التي ستبقى معي إلى الأبد، عندما أفكر في التقدم الذي أحرزناه، تبرز المباراة الأخيرة باعتبارها انعكاسًا لمرونة فريقنا وشخصيته، مما يوضح أنه بالتفاني والإصرار يمكننا التغلب على أي تحد".

وتابع المدير الفني السابق لـ فاركو: "أعرب عن امتناني للجماهير التي كان دعمها لا يتزعزع؛ وللاعبين على شغفهم وتصميمهم، وإلى الموظفين الذين قدموا دائمًا كل شيء للنادي". واختتم: "مسيرتي في نادي فاركو أكثر من مجرد تجربة احترافية، لقد مثلت فترة من النمو والتعلم الكبير".

واستقر مجلس إدارة نادى فاركو برئاسة عز بشار على تعيين خالد جلال خلفا للمدرب البرتغالي برونو رومارو، الذي أقيل من منصبه، بعدما فشل الفريق في تحقيق أي انتصار في أول ثلاثة جولات بالمسابقة وحصد نقطة وحيدة.

وقرر النادي الاستغناء عن المدرب البرتغالي برونو رومارو بعد أول ثلاثة جولات فقط، وجاءت فكرة التعاقد مع مدرب مصري نظرا لضيق الوقت وخبرة المدرب المحلي بالأجواء العامة للكرة المصرية وسرعة التناغم مع اللاعبين.