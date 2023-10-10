شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينعى محمد فتحي رئيس لجنة حكام الإسكندرية السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى مجلس إدارة اتحاد الكرة والمدير التنفيذي وجميع العاملين، محمد فتحي الحكم الدولي ورئيس لجنة حكام الإسكندرية السابق الذي وافته المنية اليوم، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا اليه راجعون.

في سياق متصل، أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم القائمة الدولية للحكام، إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم، قبل انقضاء المهلة التي منحها فيفا للاتحادات الأهلية لترشيح الحكام الدوليون لعام 2024.

وقررت لجنة الحكام برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، إرسال القائمة الدولية للحكام لعام 2024، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، في ظل قرب انتهاء المدة المحددة وهى نهاية شهر سبتمبر الماضي.

يذكر أن قائمة الحكام الدوليين الأخير مصر لعام 2023 ضمت في حكام الساحة كلا من: محمد عادل - محمود ناجي - إبراهيم نور الدين - محمود البنا - أحمد الغندور - محمد معروف - أمين عمر - شاهندة المغربي - نورا سمير، كما ضمت قائمة الحكام المساعدين الدوليين: هاني عبد الفتاح - يارا عبد الفتاح - محمود أبو الرجال - جمالات شبل - سمير جمال - مي حسن - أحمد حسام طه - منى محمود - سامي هلهل - أحمد توفيق طلب - يوسف البساطي.