شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يخوض تدريبه الأول مع منتخب مصر استعدادا لـ زامبيا والجزائر بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض المنتخب المصري لكرة القدم مرانه الأول اليوم في مدينة العين الإماراتية، وذلك استعدادا لمواجهة منتخب زامبيا والجزائر وديا، والذي شهد مشاركة محمد صلاح لاعب ليفربول.

ويلعب المنتخب الوطنى أمام زامبيا والجزائر يومى 12 و16 من نفس الشهر فى إطار الإعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار، ويترأس بعثة المنتخب في الإمارات عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

ونفدت حصة الجماهير المصرية لمباراة منتخب مصر والجزائر والمقرر إقامتها في الإمارات يوم 16 أكتوبر الجاري، استعدادا لخوض منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وبيعت تذاكر الجانب المصري ومعظم أنحاء الملعب لمباراة الجزائر بعدما طرح مجلس أبو ظبي الرياضي تذاكر مواجهتي منتخب مصر الوديتين قبل أيام، وتبقت أعداد قليلة من تذاكر الجانب الجزائري، ومن المتوقع نفادها قريبا، وتبدأ أسعار التذاكر من 430 جنيها لـ4320 جنيها لكل مباراة.

وتشغل مراسم قرعة بطولة أمم أفريقيا المقبلة، والمقرر إجراء مراسمها الخميس المقبل، عقل البرتغالي روي فيتوريا، الذي يستعد لمواجهة زامبيا في نفس اليوم وديًا، لكن تفكيره وعقله في القرعة التي قد تشهد صدامات قوية ومجموعات نارية لوجود منتخبات كبيرة في التصنيفات الثلاثة الأولى.

ويضم التصنيف الأول منتخبات كوت ديفوار ممثل البلد المضيف، المغرب والسنغال حامل اللقب الأفريقي، وتونس والجزائر ومصر صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب القاري (سبعة ألقاب).

ويضم المستوى الثاني منتخبات نيجيريا المتوج باللقب القاري ثلاث مرات سابقة أحدثها في 2013، والكاميرون المتوج باللقب 5 مرات، ومالي، وبوركينافاسو، وغانا المتوج باللقب أربع مرات سابقة والكونغو الديمقراطية المتوج باللقب مرتين سابقا.

كما يضم المستوى الثالث منتخبات كيب فيردي (الرأس الأخضر)، وزامبيا المتوج باللقب في 2012، وجنوب إفريقيا الفائز باللقب في 1996، وغينيا، وغينيا الاستوائية، وموريتانيا.

ويضم المستوى الرابع منتخبات أنجولا، وغينيا بيساو، وناميبيا، وموزمبيق، وجامبيا، وتنزانيا.