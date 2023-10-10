شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 10 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 10 / 10 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها تجهيز ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لاستقبال انتخابات النادى، وتأهيل محمد عواد ويوسف أوباما وناصر منسى بقرار من أوسوريو.

شاهد تجهيز ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة لاستقبال انتخابات الزمالك

بدأت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادى الزمالك، فى تجهيز الخيمة الانتخابية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، من أجل استقبال أعضاء الجمعية العمومية لإجراء العملية الانتخابية.

تأهيل عواد وأوباما وناصر منسى فى مران الزمالك بقرار من أوسوريو

خاض يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب الترسانة، في إطار الاستعداد لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

حسين لبيب :رصدنا مشاكل الزمالك ولدينا الحلول..وهاني برزي: نتعهّد بقيادة الأبيض للعالمية

أكد حسين لبيب المرشح لانتخابات نادي الزمالك على منصب الرئيس في القائمة الموحدة، أنه سبق له وتولى رئاسة اللجنة المكلفة بإدارة النادي ويعلم مشاكل القلعة البيضاء، وأضاف في المؤتمر الصحفي للقائمة أنه كان في حاجة لكتيبة من الكوماندوز لمساعدته في إعادة النادي لمكانته المعهودة في الفترة المقبلة.

موعد مباراة الزمالك وسموحة فى دوري نايل

يستعد فريق الزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو لمواجهة سموحة يوم السبت الموافق 21 أكتوبر الجارى، بعدالعودة للتدريبات مجددا عقب حصول اللاعبون على راحة سلبية من التدريبات لمدة يومين عقب الفوز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف بالجولة الثالثة لمسابقة دوري نايل.

الزمالك يهزم الزهور فى دورى محترفى اليد

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الزهور بنتيجة 37/26، فى إطار الجولة الثامنة بدورى محترفى رجال كرة اليد للموسم المحلى 2023/2024.