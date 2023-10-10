شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الجولة الثالثة من دوري المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباريات الجولة الثالثة من دوري المحترفين والذي يشهد منافسة ساخنة بين الفرق للتأهل إلى الدورى الممتاز الموسم المقبل، حيث تصدر فريق بتروجت المسابقة بعد الجولة الثالثة برصيد 9 نقاط، وهو الفريق الوحيد الذي جمع نقاط المباريات الثلاثة كاملة.

نتائج الجولة الثالثة من دوري المحترفين:

حرس الحدود والاتصالات

استطاع فريق حرس الحدود إيقاف انطلاقة فريق we وفاز عليه بهدف دون مقابل أحرزه محمود ممدوح فى الشوط الأول من المباراة التي جرت باستاد برج العرب.

غزل المحلة وأبو قير للأسمدة

حقق فريق غزل المحلة فوزا غاليا على حساب أبو قير للأسمدة بهدفين دون مقابل فى المباراة التي جرت بينهما باستاد المحلة ضمن فعاليات الجولة الثالثة لدورى المحترفين، تقدم خالد الأخميمى بالهدف الأول للمحلة في الدقيقة 72 من عمر اللقاء، وأضاف رجب مارو الهدف الثانى فى الدقيقة 76 ليحسم أبناء خالد عيد نقاط المباراة.

النجوم والقناة

حقق القناة أول انتصاراته فى دورى المحترفين على النجوم بثلاثية نظيفة فى المباراة التي أقيمت بينهما باستاد بنى سويف ضمن منافسات الجولة الثالثة للمسابقة، أحرز أهداف المباراة محمد تامر "شرقية" في الشوط الأول، وأضاف عماد الصواف ومحمد جمال "بيبو" الهدفين الثانى والثالث في الدقيقتين 61 و 62 من عمر اللقاء.

النصر للتعدين والمقاصة

انتهت مباراة النصر للتعدين والمقاصة بتعادل الفريقين 1/1 تقدم فريق النصر للتعدين في الدقيقة 33 وتعادل يحيي زكريا للمقاصة فى الدقيقة 45 من عمر المباراة.

بروكسي ولافيينا

خطف فريق لافيينا نقاط مباراته الثلاث أمام بروكسي بعدما حقق الفوز على صاحب الأرض بهدف نظيف أحرزه محمد الحلواني فى الدقيقة 86 من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء.

دكرنس واسوان

نجح فريق دكرنس فى تحقيق فوزه الأول بدورى المحترفين على حساب أسوان بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما باستاد دكرنس، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دورى المحترفين هذا الموسم 2023/ 2024، فى المباراة التى شهدت 14 دقيقة وقتا بدلا من الضائع.

سجل هدف الشوط الأول الوحيد أحمد ماجد الدماطى لاعب دكرنس فى الدقيقة 47 بعدما حول عرضية متقنة فى شباك إسلام سمير، ليعلن تقدم دكرنس بهدف نظيف.

جمهورية شبين ومكادي

تعادل جمهورية شبين مع فريق مكادى بهدف لمثله، فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الجمهورية بشبين، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دورى المحترفين هذا الموسم 2023/ 2024.

تقدم محمد سامى كالوشا فى الدقيقة 6 من ركلة جزاء لفريق جمهورية شبين، وتعادل حسين الحسينى لفريق مكادى فى الدقيقة 14 من ركلة جزاء أيضا.

بتروجت وبترول أسيوط

فاز بتروجت على بترول أسيوط بهدف دون مقابل، ليحقق الفريق البترولى الفوز الثالث على التوالي بدورى المحترفين، في المباراة التي أُجريت باستاد بتروسبورت ضمن فعاليات الجولة الثالثة للمسابقة.

سجل هدف بتروجت الوحيد إسماعيل بامبا، هداف الفريق، ليصل لهدفه الثالث بالدورى، والذى جاء من متابعة كرة زميله رشاد المتولى أمام المرمى، ليرتفع رصيد أبناء سيد عيد إلى 9 نقاط فى المركز الأول بجدول الدورى، بينما تجمد بترول أسيوط عند 3 نقاط.

السكة الحديد وراية

خطف السكة الحديد نقطة التعادل من راية في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابى 2/2 على ملعب السكة الحديد ضمن فعاليات الجولة الثالثة بدورى المحترفين .

تقدم طه نادى لراية في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء ، وتعادل السكة الحديد بهدف من خطأ عكسى لأحد مدافعى راية في مرماه ، وأضاف أبوبكر سيلا الهدف الثانى للضيوف ، قبل أن يعود السكة في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء بضربة جزاء احتسبها حكم اللقاء محمد ناصر عباس واحرزها باسم عادل والتى شهدت اعتراضات كبيرة من جانب لاعبى والجهاز الفنى لراية.

دجلة وطنطا

تعادل وادى دجلة مع طنطا 0/0 في المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة، ضمن فعاليات الجولة الثالثة لمسابقة دورى المحترفين ليقتسم الفريقان نقاط المباراة.