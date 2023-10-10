شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض الشباب» يستعد لخوض تجربتين وديتين أمام العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعد منتخب الإمارات الوطني للشباب لكرة القدم تحت 20 سنة لخوض تجربتين وديتين أمام نظيره منتخب العراق يومي 14 و 17 من شهر أكتوبر الجاري.

وتأتي المباراتان ضمن برنامج معسكر«أبيض الشباب» الذي انطلق مساء الثانين في ملعب نادي دبا، في اطار تحضيراته للمشاركة في التصفيات الآسيوية 2024،تحت قيادة المدرب الوطني سليم عبدالرحمن.

وتضم قائمة المنتخب في المعسكر 29 لاعباً، وهم: نهيان الهلالي، يوسف المرزوقي (الجزيرة) حمدان مال الله، سعيد عامر، سيف الكعبي (الشارقة) جمعة الفلاسي، سيف بن خائف، وعبدالله حسن، وعبدالعزيز الأصبحي، علي عبدالله الصفار، غيث بدر سهيل، محمد المنصوري، وحمدان باسويدان (شباب الأهلي) سهيل البلوشي، سيف الشلبي، عامر أحمد الفارسي، عبدالله بن عقيل، عيد الحمادي، محمد الزعابي، منصور البلوشي (العين) أحمد الشمري، زيد عثمان، عبيد سالم بوسماح (النصر) زايد الفلاحي، سعود سالم النقبي (الوحدة) أحمد العبيدلي، راشد المزروعي، محمد بوزيري، محمد العبدولي (الوصل).