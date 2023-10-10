شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى موعد قرعة كأس آسيا 2023 وموقف منتخب الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقام الساعة الثالثة من عصر الأربعاء بتوقيت الإمارات قرعة كأس آسيا لكرة القدم 2023 التي تستضيفها قطر في يناير 2024.

وجاء منتخب قطر المضيف وبطل النسخة الماضية من جوهرة بطولات قارة آسيا، في الموقع الأول ضمن الوعاء الأول في سحب القرعة التي تقام في دار الأوبرا بكتارا في الدوحة، وذلك لضمان خوض منتخب الدولة المضيفة للمباراة الافتتاحية يوم 12 يناير 2024.

وينضم لمنتخب قطر في المستوى الأول المنتخبات المصنفة من الثاني ولغاية السادس بحسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهي اليابان التي توجت باللقب أربع مرات من قبل، وإيران الفائزة بلقب البطولة ثلاث مرات، وكوريا الجنوبية التي توجت باللقب مرتين، وأستراليا بطلة نسخة عام 2015، والسعودية الفائزة بالبطولة ثلاث مرات.

في المقابل يتضمن المستوى الثاني منتخبات العراق بطل نسخة عام 2007، والإمارات التي استضافت النسخة الماضية عام 2019، وعُمان، وأوزبكستان التي بلغت قبل نهائي نسخة عام 2011، والصين التي نالت الوصافة مرتين، والأردن.

وجاء في المستوى الثالث منتخبات البحرين وسوريا وفلسطين وفيتنام وقرغيزستان ولبنان، في حين يتضمن المستوى الرابع كل من الهند وطاجيكستان التي تخوض المشاركة الأولى في البطولة وتايلاند وماليزيا وهونغ كونغ وإندونيسيا.

وسوف يتم تقسيم المنتخبات ال24 المشاركة في البطولة إلى ست مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل إلى دور ال16 أول فريقين من كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث، علماً بأن المباراة النهائية تقام بتاريخ 10 فبراير 2024.

ويشهد الحفل حضور مجموعة من النجوم التاريخيين في قارة آسيا، ليشاركوا في عملية سحب القرعة، كما يتواجد مدربو المنتخبات ال24.