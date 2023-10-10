شكرا لقرائتكم خبر عن بالميراس يتصدر بطولة ناشئة خورفكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدر فريق بالميراس بطولة كرة قدم الصالات، التي نظمها مركز ناشئة خورفكان، أحد مراكز ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين. وشهد اليوم الختامي للبطولة العديد من الفقرات النوعية التي أقيمت وسط حضور جماهيري لافت، حيث قدم طلاب وطالبات روضة ومدرسة النحوة الحلقة الأولى، عرضاً غنائياً استعراضياً وطنياً، ليتنافس بعده فريقا بالميراس وزعبيل على كأس البطولة في مباراة حسمها فريق بالميراس لصالحه بهدفين سجلهما راشد كمال، مقابل هدف سجله خالد خليل بن أحمد.

وأقيمت البطولة بمشاركة 120 لاعباً من منتسبي المركز في الأعمار من 13 إلى 18 عاماً، مثلوا 8 فرق.

وفي الختام كرم شهاب العوضي رئيس قسم شؤون المراكز في ناشئة الشارقة، فريق بالميراس بكأس المركز الأول للبطولة، وفريق زعبيل الذي احتل المركز الثاني، ولم تقتصر الجوائز على الفرق فقط، بل تم تكريم الفائزين بالألقاب الفردية أيضاً.