شكرا لقرائتكم خبر عن «آسيوي المبارزة» يثمن جهود سالم القاسمي في طفرته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب

ترأس الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادات «الآسيوي والعربي والإماراتي» للمبارزة، اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للمبارزة الذي عقد في العاصمة الكازاخستانية ألماتي، على هامش بطولة آسيا تحت 23 سنة.

تم خلال الاجتماع الاطلاع على أجندة الاتحاد الآسيوي للفترة المقبلة، وبرامج تطوير المبارزة الآسيوية واعتماد الميزانية، كما تم على هامش الاجتماع توقيع اتفاقية تعاون ثلاثية بين كل من الاتحاد الآسيوي والإفريقي والبان أمريكان، لتطوير المبارزة العالمية.

وفي كلمته الافتتاحية، أشاد الشيخ سالم القاسمي بجهود الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الآسيوي للمبارزة التي أسهمت في تطوير منظومة العمل، وتحقيق الكثير من الإنجازات في وقت قياسي مقارنة بالزمن، مشيراً إلى أن ما تحقق جاء بفضل التعاون والعمل بروح الفريق والرغبة الصادقة من الجميع في استمرار التطور والوصول بالمبارزة الآسيوية إلى أعلى المستويات.

وأشادت «العمومية» بالطفرة التي يشهدها الاتحاد الآسيوي للمبارزة بقيادة الشيخ المهندس سالم القاسمي منذ ولايته التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2021.