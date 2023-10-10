شكرا لقرائتكم خبر عن كأس أوروبا 2028 في بريطانيا وأيرلندا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، أمس الثلاثاء، وكما كان متوقعاً، بريطانيا وأيرلندا شرف استضافة نسخة كأس أوروبا 2028، وتركيا وإيطاليا نسخة 2032.

وكان قرار اللجنة التنفيذية متوقعاً، كون الملف المشترك لبريطانيا وأيرلندا كان وحيداً بعد انسحاب تركيا من السباق لنسخة 2028، والأمر ينطبق على الملف الإيطالي - التركي لعام 2032.

وبعد مرور 32 عاماً على استضافة إنجلترا نسخة 1996، وبعد سبع سنوات على استضافتها بعض المباريات في نسخة 2020 بينها المباراة النهائية على ملعب ويمبلي والتي خـــــسرتها أمام إيـــــطاليا، ستعود المنافــــسة القارية إلى الأراضي البريطانية في 2028.

أما تركيا فاحتضنت مدينتها إسطنبول، نهائي دوري أبطال أوروبا في يونيو/ حزيران الماضي. يذكر أن ألمانيا تستضيف النسخة المقبلة من البطولة القارية من 14 يونيو/ حزيران إلى 14 يوليو/ تموز المقبلين.