شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض» يحفز جمهوره لحضور ودية الكوبت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، أن مباراة المنتخب الوطني الأول أمام الكويت الساعة الثامنة، مساء غد الخميس، في استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي ستقام بحضور مجاني وبشكل مفتوح للجماهير.

ويخوض منتخبنا مباراة ودية ثانية في 17 الحالي أمام منتخب لبنان على نفس الملعب.

وبدأ «الأبيض» منذ الاثنين معسكراً داخلياً في دبي يستمر حتى السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري، ضمن برنامج إعداده للمشاركة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027، والتي ستنطلق منافساتها يوم السادس عشر من شهر نوفمبر المقبل، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الثامنة التي تضم منتخبات البحرين والفائز من مباراتي اليمن وسريلانكا ونيبال ولاوس.

وتضم قائمة منتخبنا في التجمع الحالي 28 لاعباً هم: خالد عيسى، خالد توحيد، علي خصيف، محمد الشامسي، عبدالله العطاس، خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، عمر حسين هيكل، خالد الظنحاني، زايد سلطان، عبدالرحمن صالح، عبدالله إدريس، علي سالمين، يحيى نادر، أحمد محمود، حازم محمد، ماجد راشد، عبدالله رمضان، طحنون الزعابي، يحيى الغساني، محمد جمعة عيد، فابيو دي ليما، علي صالح، علي مبخوت، سلطان عادل، عيسى خلفان وكايو كانيدو.