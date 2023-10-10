شكرا لقرائتكم خبر عن خميس إسماعيل يعتزل كرة القدم بعد 18 عاماً من الإنجازات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن خميس إسماعيل نجم خط الوسط في الكرة الإماراتية اعتزاله اللعبة عن عمر 34 عاماً، بعد مسيرة حافلة استمرت 18 عاماً وكانت مليئة بالإنجازات.

وقال خميس عبر حسابه في «إنستغرام»:«أشارككم اليوم بقرار صعب اتخذته بقلب مثقل بالعواطف،وبعد مسيرة طويلة حققت خلالها لقب دوري الإمارات،وكأس رئيس الدولة 3 مرات،وكأس السوبر 3 مرات، وكأس السوبر المغربي الإماراتي، وكأس الخليج مع منتخب الإمارات، إضافة إلى المشاركة في أولمبياد لندن 2012».

وتابع: بعد مسيرة مليئة باللحظات الفريدة والتحديات الصعبة قررت أن أعلن اعتزالي كرة القدم..لم أصل إلى هذا المكان من تلقاء نفسي،بل بفضل الله، ثم بدعمكم وتشجعيكم المستمر،أشعر بامتنان عميق لكل مسؤول وإداري وزميل ومدرب ومشجع دعمني على مر السنوات،وشكراً لجميع الأندية التي مثلتها.

وبدأ خميس مشواره مع نادي الإمارات عام 2005 في المراحل السنية ثم صعد للفريق الأول وبقي في صفوفه حتى 2011 حيث انتقل إلى الجزيرة ولعب معه حتى 2016، ثم لعب لشباب الأهلي والوصل والوحدة،وكان البطائح آخر ناد لعب له.