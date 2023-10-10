شكرا لقرائتكم خبر هل تراجع مستوى النجم البرتغالي مع النصر؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم يتمكن رونالدو وفريقه الموسم الماضي من الفوز بالدوري، ويسعى الآن لعدم تكرار ما حدث الموسم الماضي، وبعد قدوم هذا العدد من النجوم إلى دوري روشن، الذين يسعون للتفوق على الفائز بالكرة الذهبية، تزداد المهمة صعوبة عليه.

الشهر الماضي تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جوائز الأفضل في الدوري السعودي لكرة القدم، والتي أعلن عنها حساب البطولة على منصة «إكس» أخيرا.

ورغم ذلك لاتزال الجماهير النصراوية غاضبة من المستويات المتفاوته التي يقدمها الدون مع الفريق بعد أن أضاع العديد من الفرص المحققة التسجيل إضافة لهبوط مستواه في عدد من المباريات، ولو لا تألق اللاعب البرازيلي تاليسكا حينها كان فقد النصر الكثير من النقاط.

موقع «جول» الرياضي قيم مستويات رونالدو في عدد من المباريات.

النصر وأبها.. الدوري السعودي

اكتفى النصر بالتعادل المخيب للآمال بنتيجة 2-2، ولعب رونالدو دورا أساسيا في صناعة الهدف الأول، حيث قدم تمريرة بكعب القدم بشكل مثالي في طريق مارسيلو برزوفيتش، الذي مرر إلى أوتافيو ليتقدم 1-0 في أول خمس دقائق من المباراة.

لكن تراجع مستوى النجم البرتغالي بعد ذلك وأمضى الـ 85 دقيقة في إضاعة فرص محققة وسهلة لزيادة أهداف النصر.

ونجح تاليسكا، في تسجيل الهدف الثاني للعالمي ولكن رد فريق أبها سريعا عن طريق تسجيل سعد بقير الهدف الأول من ركلة جزاء وبعد ذلك، تعادلا في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وحاول النصر في اللحظات الأخيرة تسجيل هدف قاتل لكن وقوع رونالدو في وضع تسلل أفسد الهجمة، وهي نهاية مناسبة لأداء سيئ من النجم البرتغالي، ولذلك يستحق تقييم جيد في هذه المباراة.

النصر و الاستقلال.. دوري أبطال آسيا

قدم كريستيانو رونالدو أداء متوسطا، في هذه المباراة وتمكن فقط من تسجيل هدف التعادل بعد تأخر النصر في البداية.

وتقدم الضيوف 1-0 بفضل خطأ فادح من حارس مرمي النصر في نهاية الشوط الأول وتعرض رونالدو لمحاولة تصدى لها أحد المدافعين من مسافة قريبة، لكنه استحوذ على الكرة المرتدة ورفع الكرة من فوق الحارس لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وتقدم النصر في الشوط الثاني حيث سجل تاليسكا، الهدف الثاني وأضاف الهدف الثالث في الدقيقة 77 بتسديدة رائعة بقدمه الجانبية.

برسبوليس والنصر.. دوري أبطال آسيا

عرض بعيد كل البعد عن المثالية من جانب رونالدو، حيث بدأ النصر مشواره في دوري أبطال آسيا وظهر الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات ضائعا وبالكاد تمكن فريقه من الفوز على فريق برسبوليس الإيراني بـ10 لاعبين، بثنائية نظيفة.

سدد رونالدو، تسديدة واحدة فقط في المباراة بأكملها ولم ينجح في تقديم أي مراوغة ناجحة، وكانت ليلة صعبة للاعب البالغ من العمر 38 عاما، الذي ظهر بمستوى ضعيف للغاية في المباراة وفاز في اثنتين فقط من مبارزاته الأرضية السبعة، وفي أغلب أوقات المباراة كان يبحث عن خطأ بدلا من مواصلة اللعب.

لعب برسبوليس بـ10 لاعبين في بداية الشوط الثاني، مما سمح للنصر بتسجيل هدفين، لكن رونالدو لم يلعب أي دور في الأهداف على الرغم من لعبه لمدة 90 دقيقة كاملة، ليكون تقيمه لهذه المباراة مقبولا.