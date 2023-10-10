السعودية تخطط لدوري سوبر أوروبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن هناك نية في المملكة العربية السعودية، لتنظيم بطولة أوروبية كبرى تجمع أفضل الفرق في القارة العجوز، وتسمح بمشاركة الفرق السعودية فيها.

يأتي هذا بعد أسابيع من الاقتراحات التي انتشرت في وسائل الإعلام، وذكرت أن الدولة العربية تخطط لإشراك فرقها في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو الأمر الذي تم نفيه لاحقا من كل الأطراف المعنية.

وذكرت صحيفة «بيلد»، أن ناصر الخليفي رئيس رابطة الأندية الأوروبية، لديه قلق تجاه فكرة إنشاء بطولة «سوبرليج» جديدة، على غرار تلك التي لم تنجح قبل أشهر عدة.

وكانت أندية أوروبية عدة، في مقدمتها برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، أعلنوا عن دوري السوبر الأوروبي بوجود مستثمرين كبار، لكن الأمور توقفت نظرا للإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وحسبما ذكرت الصحيفة، فمن الممكن ألا تلتفت الفرق لتهديدات الاتحادات المحلية والقارية، لو وجدت العائد المالي مغريا بما فيه الكفاية.

وكانت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية ذكرت، أن السعودية دخلت المشهد الكروي العالمي بقوة خلال الحصول على خدمات كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما، ومحاولة ضم ليونيل ميسي.

وأشارت إلى أن الخطوة الجديدة للسعودية، ستكون تبني فكرة السوبر ليج، وإطلاق بطولة عالمية بوجود برشلونة ويوفنتوس.

وستدعو السعودية مجموعة من الأندية الكبرى التي لم تتأهل لدوري أبطال أوروبا، للمشاركة في السوبر ليج.

وذكرت الصحيفة الإيطالية، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يرتجف من احتمال أن تجذب الفكرة المثيرة للسعودية انتباه أندية أخرى.

يذكر أن المملكة تستضيف في الفترة المقبلة بطولة كأس العالم للأندية، والتي تجمع أبطال القارات من الأندية مع بطل الدوري السعودي خلال ديسمبر القادم.