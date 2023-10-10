الأخضر يدشن معسكره في البرتغال تحت قيادة مانشيني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن المنتخب السعودي الاثنين تدريباته في معسكره المقام بالبرتغال خلال الفترة (8 - 17) أكتوبر الجاري، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس أمم آسيا.

وميدانيا، قسم المدير الفني روبرتو مانشيني البرنامج التدريبي لحصتين، أجريت كلاهما على ملعب منتجع كاسكيد.

وكانت الأولى في الفترة الصباحية، وخصصت لإجراء الاختبارات اللياقية الفسيولوجية للاعبين.

وفرض مانشيني في الفترة المسائية تمارين اعتيادية، بدأت بالإحماء ثم تمرين التمرير والمربعات.

وتسلم مانشيني مهمة الإشراف على الأخضر السعودي، خلفا للفرنسي رينارد، الذي أنهى ارتباطه مع اتحاد الكرة السعودي، بعد رحلة دامت أكثر من 3 سنوات.

على صعيد متصل، اكتفى الثلاثي سالم الدوسري، وياسر الشهراني، ومحمد كنو، بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي.

ويواصل المنتخب السعودي تدريباته، على ملعب منتجع كاسكيد.

وسيخوض الأخضر مباراتين وديتين، في مرحلة الإعداد، حيث سيواجه منتخب نيجيريا في 13 أكتوبر، فيما سيلتقي منتخب مالي تزامنا مع اختتام مرحلة المعسكر الإعدادي، وستلعب كلتا المباراتين الوديتين على «ملعب بورتيماو».