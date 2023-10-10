شكرا لقرائتكم خبر الرياض تحتضن نهائي كأس السوبر التركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف موقع «onedio» التركي عن إقامة المباراة النهائية لكأس السوبر التركي بين غلطة سراي وفنربخشة، بالمملكة العربية السعودية.

وقال الموقع نقلا عن صحيفة «fanatic» ستقام مباراة كأس السوبر التركي في الرياض؛ حيث سيستضيف ملعب الملك فهد بسعة 60 ألف مشجع، المباراة التاريخية.

وأشارت الصحيفة إلى أن غلطة سراي بطل الدوري الموسم الماضي سيلتقى مع فنربخشة حامل كأس تركيا في كأس السوبر التركي في 30 ديسمبر.

وسبق أن صرح «محمد بويوكيكشي» رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم بأنه يرغب في لعب مباراة كأس السوبر بين فنربخشة وغلطة سراي في الخارج، وليس في تركيا؛ مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع مع الاتحاد السعودي لدراسة الأمر.

وكانت السعودية قد استضافات كأس السوبر الإسباني إضافة إلى السوبر الإيطالي.