3 لاعبين من البريميرليغ مطلوبون في دوري روشن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعاقدت أندية دوري روشن السعودي خلال الميركاتو الصيفي الماضي مع عدد من نجوم كرة القدم حول العالم، ويبدو أن الأمر سيستمر في الميركاتو الشتوي المقبل، حيث تخطط الفرق التي يديرها صندوق الاستثمار السعودي (الهلال والنصر والاتحاد والأهلي) للقيام بثلاث صفقات أخرى من العيار الثقيل.

ووفقا لما أورده موقع «fichajes» الإسباني، نقلا عن منصة «Talksport» الرياضية، فإن صندوق الاستثمار السعودي سيقدم عروضا ضخمة للتعاقد مع 3 نجوم كبار في الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليغ»، ومن الأهداف الرئيسة نجم ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح، الذي تلقى الصيف الماضي بالفعل عرضا فلكيًا من الاتحاد، لكن رفضه فريق «الريدز».

وأشار التقرير إلى أن قائمة الأهداف السعودية تضم أيضا متوسط ميدان مانشستر سيتي، البلجيكي كيفين دي بروين، ومهاجم نيوكاسل الإنجليزي كالوم ويلسون، لافتا إلى أن وجود المستثمرين السعوديين في الدوري الإنجليزي الممتاز ولد اهتماما متزايدا بشراء لاعبين بارزين.

ويبدو أن صندوق الاستثمار السعودي على استعداد للقيام بتحركات كبيرة جديدة لتعزيز أنديته، وإنفاق مبالغ باهظة من شأنها أن تترك كبار كرة القدم الإنجليزية بدون العديد من نجومها الكبار، وهو الأمر الذي قد يعني بدوره خسارة كبيرة لجودة الأندية الإنجليزية على المدى القصير.

وشهد دوري روشن السعودي صعودا ملحوظا مؤخرا بعد الاستثمارات الضحمة من الأندية خلال الفترة الماضية، بعد تعاقد أندية الدوري مع أبرز نجوم الكرة في العالم، على غرار البرتغالي كريستيانو رونالدو، البرازيلي نيمار جونيور، الفرنسي كريم بنزيما، الجزائري رياض محرز، والقائمة تطول.