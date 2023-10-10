كوليبالي وماني تنافس ميداني بالسعودية وسباق خيري بالسنغال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بخلاف التنافس الكروي على ملاعب العشب بين السنغاليين الدوليين، محترف فريق الهلال الكروي خاليدو كوليبالي ومحترف فريق النصر الكروي ساديو ماني، اللذين يواصلان نجوميتهما المطلقة في دوري روشن في أول تجربة كروية من نوعها بعد أن سجلا حضورهما في أقوى دوريات العالم في القارة الأوروبية مع أقوى وأعتى الفرق التي شاركا بها، إلا أنهما ما زالا يوصلان سباقهما في تقديم الأعمال الخيرية والإنسانية في بلدهما السنغال من خلال تبني العديد من المشاريع والمساعدات الفردية والجماعية لأبناء قريتيهما في ظل ارتفاع ثرواتهما المالية بعد القدوم للملاعب السعودية والتي ربما أنها وصلت إلى سقف الـ 40 مليون يورو في العام الـ 2023.

ولم تنس الثروة المالية النجمين المشاريع الإنسانية التي بدأها الاثنان في فترة احترافهما الأوروبية.

ومن محاسن الصدف أن يجتمع كوليبالي وماني في قلب السعودية في أداء مهامهما الاحترافية مع عملاقي العاصمة (الهلال والنصر) اللذين يتصارعان مع بقية الأندية في المنافسة على لقب أقوى دوري تشهده القارة الآسيوية ومنطقة الشرق الأوسط بعد الدعم الكبير من قبل الدولة في سابقة تاريخية لم تعهدها دول المنطقة، والتي جلبت أقوى وأشهر النجوم في الملاعب العالمية بقيادة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو الذي مهد الطريق أمام نجوم العالم وآخرهم قائد المنتخب البرازيلي ومحترف الهلال نيمار جونيو.

ويفضل غالبا خاليدو كوليبالي وساديو ماني قضاء إجازتيهما الصيفية في بلادهما السنغال للإشراف على أعمالهما الخيرية ومتابعتها عن قرب.

يذكر أن المدير الفني لمنتخب السنغال أليو سيسيه، استدعى مدافع الهلال خاليدو كوليبالي وجناح النصر ساديو ماني للانضمام لقائمة المنتخب خلال التوقف الدولي.

أعمال ساديو ماني الخيرية:

التبرع بمبلغ قدره 200 ألف جنيه إسترليني لبناء مدرسة ثانوية لأهل بلدته بامبالي، مسقط رأسه في السنغال.

نشر التعليم في بلاده ومساعدة الأسر الفقيرة والتكفل بمصاريفهم الدراسية والمعيشية.

المساهمة في بناء محطة وقود ومكتب بريد، لتسهيل الحياة على مواطني قريته.

الحرص على إمداد قريته بخدمة الإنترنت (4G)، بالإضافة إلى منح كل أسرة راتبا شهريا قيمته 70 يورو.

أعمال خاليدو كوليبالي الخيرية: