كوليبالي وماني تنافس ميداني بالسعودية وسباق خيري بالسنغال

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ولم تنس الثروة المالية النجمين المشاريع الإنسانية التي بدأها الاثنان في فترة احترافهما الأوروبية.
ومن محاسن الصدف أن يجتمع كوليبالي وماني في قلب السعودية في أداء مهامهما الاحترافية مع عملاقي العاصمة (الهلال والنصر) اللذين يتصارعان مع بقية الأندية في المنافسة على لقب أقوى دوري تشهده القارة الآسيوية ومنطقة الشرق الأوسط بعد الدعم الكبير من قبل الدولة في سابقة تاريخية لم تعهدها دول المنطقة، والتي جلبت أقوى وأشهر النجوم في الملاعب العالمية بقيادة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو الذي مهد الطريق أمام نجوم العالم وآخرهم قائد المنتخب البرازيلي ومحترف الهلال نيمار جونيو.
ويفضل غالبا خاليدو كوليبالي وساديو ماني قضاء إجازتيهما الصيفية في بلادهما السنغال للإشراف على أعمالهما الخيرية ومتابعتها عن قرب.
يذكر أن المدير الفني لمنتخب السنغال أليو سيسيه، استدعى مدافع الهلال خاليدو كوليبالي وجناح النصر ساديو ماني للانضمام لقائمة المنتخب خلال التوقف الدولي.
أعمال ساديو ماني الخيرية:
- التبرع بمبلغ قدره 200 ألف جنيه إسترليني لبناء مدرسة ثانوية لأهل بلدته بامبالي، مسقط رأسه في السنغال.
- نشر التعليم في بلاده ومساعدة الأسر الفقيرة والتكفل بمصاريفهم الدراسية والمعيشية.
- المساهمة في بناء محطة وقود ومكتب بريد، لتسهيل الحياة على مواطني قريته.
- الحرص على إمداد قريته بخدمة الإنترنت (4G)، بالإضافة إلى منح كل أسرة راتبا شهريا قيمته 70 يورو.
- أسس عيادات لـ15 قرية منها التي نشأ فيها أبواه.
- وضع حجر الأساس لمشروع خيري في العاصمة السنغالية داكار بعد انتقاله إلى الهلال.
- في 2021 تبرع بمعدات طبية وسيارتي إسعاف خصيصا لمستشفيات سنغالية.
- قدم سيارات إسعاف مستشفى ونقالات ومعدات حماية شخصية وآلاف الأقنعة الواقية لمساعدة أهل بلاده في مواجهة فيروس كورونا.
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