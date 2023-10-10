هازارد يعلق حذاءه ويودع الملاعب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وضح البلجيكي إيدين هازارد حدا لمسيرته الكروية، بإعلانه، أمس الثلاثاء، اعتزاله اللعب بشكل نهائي بعمر ال 32 عاما، وجاء ذلك عبر بيان رسمي نشره في حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد هازارد بأنه قرر الابتعاد عن ملاعب كرة القدم بعد 16 عاما، حمل فيها ألوان عديد الأندية الأوروبية الكبيرة، على غرار ليل الفرنسي، وتشيلسي الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، إضافة إلى تمثيله منتخب بلجيكا بين عامي 2008 و 2022 .

ولعب الدولي البلجيكي خلال مسيرته أكثر من 700 مباراة وفق ما أكده، مشيرا إلى أنه حقق حلمه باللعب في المستوى العالي خلال الأعوام الماضية، قبل أن يشكر كل من أسهم في سطوع نجمه لمواسم عديدة.

وكان ريال مدريد هو آخر فريق يحمل هازارد ألوانه، لكن تجربته معه كانت سيئة للغاية، بسبب تعرضه للكثير من الإصابات، جعلته يخرج من النادي الملكي من الباب الضيق، ليجبر بعدها على البقاء من دون فريق، قبل أن يعلن اعتزاله اللعب بشكل نهائي.

يشار إلى أن هازارد كان قد أعلن اعتزاله اللعب دوليا مباشرة بعد نهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد فشله في قيادة الشياطين الحمر لتخطي دور المجموعات، في مجموعة ضمّت منتخبات المغرب وكرواتيا وكندا.

ألقاب البلجيكي إيدين هازارد: