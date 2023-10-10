شكرا لقرائتكم خبر هازارد يعلق حذاءه ويودع الملاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد هازارد بأنه قرر الابتعاد عن ملاعب كرة القدم بعد 16 عاما، حمل فيها ألوان عديد الأندية الأوروبية الكبيرة، على غرار ليل الفرنسي، وتشيلسي الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، إضافة إلى تمثيله منتخب بلجيكا بين عامي 2008 و 2022 .
ولعب الدولي البلجيكي خلال مسيرته أكثر من 700 مباراة وفق ما أكده، مشيرا إلى أنه حقق حلمه باللعب في المستوى العالي خلال الأعوام الماضية، قبل أن يشكر كل من أسهم في سطوع نجمه لمواسم عديدة.
وكان ريال مدريد هو آخر فريق يحمل هازارد ألوانه، لكن تجربته معه كانت سيئة للغاية، بسبب تعرضه للكثير من الإصابات، جعلته يخرج من النادي الملكي من الباب الضيق، ليجبر بعدها على البقاء من دون فريق، قبل أن يعلن اعتزاله اللعب بشكل نهائي.
يشار إلى أن هازارد كان قد أعلن اعتزاله اللعب دوليا مباشرة بعد نهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد فشله في قيادة الشياطين الحمر لتخطي دور المجموعات، في مجموعة ضمّت منتخبات المغرب وكرواتيا وكندا.
ألقاب البلجيكي إيدين هازارد:
- فاز مع ليل الفرنسي بالدوري والكأس في 2011 .
- حقق مع تشيلسي لقبين للدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليغ » وآخر لكأس الاتحاد الإنجليزي، بجانب الدوري الأوروبي مرتين وكأس الرابطة الإنجليزية مرة.
- توج مع ريال مدريد بالدوري الإسباني في مناسبتين، وكأس الملك والسوبر المحلي والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا.
- نجح في قيادة منتخب الشياطين الحمر للمركز الثالث في كأس العالم 2018 .
كانت هذه تفاصيل خبر هازارد يعلق حذاءه ويودع الملاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.