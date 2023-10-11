شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات فى الإسماعيلي لإقناع فخر الدين بن يوسف بالتنازل عن 600 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبذل مسئولو النادي الإسماعيلي محاولات جادة في الساعات الأخيرة لإقناع التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق السابق والمصري البورسعيدي الحالي، بالتراجع عن تقديم شكوى جديدة ضد القلعة الصفراء، والتنازل عن مستحقاته المتأخرة لدى النادى الأصفر والمقدرة بـ600 ألف جنيه.

وكان الإسماعيلى قد تلقى إخطاراً من اتحاد الكرة، فى وقت سابق، بصعوبة قيد لاعبيه الجديد في الموسم الماضي قبل إنهاء أزمة مستحقات النجم التونسى، قبل أن يتوصل الطرفان لتسوية خاصة بمقتضاها حصل فخر الدين بن يوسف على جزء من مستحقاته، على أن يسدد الدراويش الجزء المتبقى بالجنيه المصرى، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وفى وقت سابق، كشف التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز الحالى والإسماعيلى السابق تفاصيل إنهاء أزمته مع الدراويش عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، حيث كتب: "تم بفضل الله توقيع اتفاقية بينى وبين نادى الإسماعيلى.. كنت أريد أن تكون الظروف أفضل لكننى اتصلت أكثر من مرة بمجالس الإدارة السابقين قبل التوجه للاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) ولكن دون رد".

وأضاف: "سأحصل على مستحقاتي المتأخرة على دفعتين وبالجنيه المصري وليس بالدولار، هذا أقل شيء أقدمه للنادي الإسماعيلي الذي أعطيته القليل وأعطاني الكثير وفتح لي أبواب منتخب تونس مرة أخرى وجعلني اليوم في نادي بيراميدز من أقوى الأندية في مصر". وأتم قائلاً: "سيخرج الإسماعيلى من الأزمة ويعود أقوى بإذن الله وبدعم جماهيره الوفية".