شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على رفع عقد محمد عبد المنعم لـ13 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح خالد بيبو، مدير الكرة بالنادى الأهلى، ملف تعديل عقد محمد عبد المنعم مدافع الفريق، حيث استقرت الإدارة الحمراء على تعديل القيمة المادية في عقد اللاعب، حتى يتساوى مع زميله حسين الشحات صانع ألعاب الفريق.

ويأتي هذا القرار من إدارة الأهلى تقديراً لدور محمد عبد المنعم مع الفريق، لاسيما أن اللاعب يتلقى عروضا مغرية للرحيل عن القلعة الحمراء، ولكنه يلتزم الصمت تنفيذاً لرغبة الإدارة بالبقاء داخل التتش للحاجة لجهوده.

وترغب إدارة الأهلى في تعديل القيمة المادية لمحمد عبد المنعم لتصبح 13 مليون جنيه في الموسم، ليتساوى مع زميله حسين الشحات الذى يتقاضى وفقاً لعقده الذى تم تمديده منذ فترة قليلة 13 مليون جنيه في الموسم الأول، و14 مليونا في الموسم الثانى، و15 مليونا في الموسم الثالث.

وتألق محمد عبد المنعم مع الأهلي بشكل لافت وبات اللاعب رقم واحد فى مركزه بخط دفاع الأهلي، فيما يتناوب باقي اللاعبين على اللعب بجواره، وهم الثلاثي ياسر إبراهيم ومحمود متولي ورامي ربيعة، كما أنه يمتاز في تحضير الهجمة من الخلف بشكل جيد واللعب المميز بضربات الرأس.

وينوي مسئولو الأهلي تعديل قيمة عقد محمد عبد المنعم ماليا وفقا لرؤية لجنة التخطيط والتي ترى أن محمد عبد المنعم يستحق التقدير المالي، بما يتناسب مع مجهوداته فى الفترة الأخيرة، بخلاف دوره في تتويج فريقه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه بهدفه الشهير في مرمى الوداد المغربى.