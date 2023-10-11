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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الثلاثاء، الموافق 10/ 10/ 2023 العديد من الأخبار جاء أبرز 7 منها.. محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر فى الإمارات، وفاركو يعلن رسميا رحيل البرتغالى روماو وخالد جلال البديل والإعلان اليوم.
محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر فى الإمارات
قرر مجلس إدارة نادي فاركو برئاسة عز الدين ياشار حلمي انهاء التعاقد بالتراضي مع المدير الفني البرتغالي للفريق الأول لكرة القدم برونو روماو.
زيزو يدعم القضية الفلسطينية بالعلم والدعاء عبر انستجرام
حرص أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، على توجيه رسالة دعم إلى الشعب الفلسطيني والذي يتعرض لحرب قاسية من الجيش الاسرائيلي، وذلك من خلال تغيير صورته الشخصية على انستجرام بوضع علم الدولة الفلسطينية وكذلك بعض الأدعية.
قناة أون تايم سبورت تعلن إذاعة مباراتي مصر أمام زامبيا والجزائر بالإمارات
إمام عاشور خارج حسابات كولر فى مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى
شاهد تجهيز ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة لاستقبال انتخابات الزمالك
بدأت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادى الزمالك، فى تجهيز الخيمة الانتخابية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، من أجل استقبال أعضاء الجمعية العمومية لإجراء العملية الانتخابية.
نفاد حصة تذاكر الجماهير المصرية لمباراة المنتخب والجزائر الودية بالامارات
نفدت حصة الجماهير المصرية لمباراة منتخب مصر والجزائر والمقرر اقامتها في الامارات يوم 16 أكتوبر الجاري استعدادا لخوض منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.
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