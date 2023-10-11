شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الثلاثاء، الموافق 10/ 10/ 2023 العديد من الأخبار جاء أبرز 7 منها.. محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر فى الإمارات، وفاركو يعلن رسميا رحيل البرتغالى روماو وخالد جلال البديل والإعلان اليوم.

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر فى الإمارات

انضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى معسكر منتخب مصر صباح اليوم الثلاثاء في المعسكر المقام بمدينة العين استعدادا لوديتي زامبيا والجزائر المقرر إقامتهما يومي ١٢ و١٦ أكتوبر الجاري باستاد هزاع بن زايد بالإمارات. فاركو يعلن رسميا رحيل البرتغالى روماو وخالد جلال البديل والإعلان اليوم قرر مجلس إدارة نادي فاركو برئاسة عز الدين ياشار حلمي انهاء التعاقد بالتراضي مع المدير الفني البرتغالي للفريق الأول لكرة القدم برونو روماو.

زيزو يدعم القضية الفلسطينية بالعلم والدعاء عبر انستجرام

حرص أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، على توجيه رسالة دعم إلى الشعب الفلسطيني والذي يتعرض لحرب قاسية من الجيش الاسرائيلي، وذلك من خلال تغيير صورته الشخصية على انستجرام بوضع علم الدولة الفلسطينية وكذلك بعض الأدعية.

قناة أون تايم سبورت تعلن إذاعة مباراتي مصر أمام زامبيا والجزائر بالإمارات

أعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس إذاعة مباراتى منتخب مصر الأول أمام كل من زامبيا والجزائر خلال معسكر الفراعنة المقام حاليا في الإمارات، والذي ينتهى الإثنين المقبل.

إمام عاشور خارج حسابات كولر فى مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى

خرج إمام عاشور لاعب خط وسط النادى الأهلى من حسابات الجهاز الفني لفريقه بقيادة السويسري مارسيل كولر في مباراة الذهاب أمام سيمبا التنزانى في دوري السوبر الأفريقى حيث يحتاج اللاعب لعشرة أيام قبل الانتظام في التدريبات الجماعية بسبب معاناته من الإصابة بكدمة شديدة في الساق ومعها جزع في الرباط الخارجي للإنكل.

شاهد تجهيز ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة لاستقبال انتخابات الزمالك

بدأت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادى الزمالك، فى تجهيز الخيمة الانتخابية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، من أجل استقبال أعضاء الجمعية العمومية لإجراء العملية الانتخابية.

نفاد حصة تذاكر الجماهير المصرية لمباراة المنتخب والجزائر الودية بالامارات