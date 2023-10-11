شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس مران منتخب مصر اليوم بالإمارات استعدادا لوديتى زامبيا والجزائر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته استعدادا لمباراتي زامبيا والجزائر، المقرر لهما يومي 12 و16 أكتوبر الحالى باستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

وشارك في تدريب منتخب مصر الـ25 لاعبا المختارين للمعسكر وهم: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، طارق حامد ومروان عطية، أحمد سيد زيزو، أحمد نبيل كوكا ، محمد النني، محمود حمادة، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه و حسين الشحات، مصطفي محمد، مروان حمدي.

وتواجد في تدريب منتخب مصر عامر حسين، عضو اتحاد الكرة المصري رئيس البعثة، وحازم إمام عضو اتحاد الكرة المشرف علي المنتخب.

وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس إذاعة مباراتى منتخب مصر الأول أمام كل من زامبيا والجزائر خلال معسكر الفراعنة المقام حاليا في الإمارات، والذي ينتهى الإثنين المقبل.

ويلعب المنتخب الوطنى أمام زامبيا والجزائر يومى 12 و16 من نفس الشهر فى إطار الإعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار، ويترأس بعثة المنتخب في الإمارات عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

ونفدت حصة الجماهير المصرية لمباراة منتخب مصر والجزائر والمقرر إقامتها في الإمارات يوم 16 أكتوبر الجاري، استعدادا لخوض منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وبيعت تذاكر الجانب المصري ومعظم أنحاء الملعب لمباراة الجزائر بعدما طرح مجلس أبو ظبي الرياضي تذاكر مواجهتي منتخب مصر الوديتين قبل أيام، وتبقت أعداد قليلة من تذاكر الجانب الجزائري، ومن المتوقع نفادها قريبا، وتبدأ أسعار التذاكر من 430 جنيها لـ4320 جنيها لكل مباراة.