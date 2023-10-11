شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: معسكر المنتخب بالإمارات ناجح وفيتوريا يعتبره بطولة مصغرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الوطني الأول، عن كواليس معسكر الفراعنة في الإمارات، موضحا أن الجهاز الفني يستهدف أكبر استفادة من المعسكر الحالي.

وقال حازم إمام في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس: "المعسكر حتى الآن ناجح، وفيتوريا أراد أن يكون هذا المعسكر كبطولة مصغرة قبل المشاركة في بطولة إفريقيا وتصفيات كأس العالم، وكل معسكر يتم ضم وجوه جديدة وفقا لاستراتيجية المدرب البرتغالي".

وواصل المشرف على المنتخب: "الاختيارات التي ضمها فيتوريا كلها منطقية، وهناك مواهب واعدة في المنتخب مثل أحمد نبيل كوكا، ومن قبل كان معنا حسام عبد المجيد وإبراهيم عادل، وهو تأكيد على التناسق والانسجام بين المنتخبين الأول والأولمبي".

وواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته استعدادا لمباراتي زامبيا والجزائر المقرر لهما يومي 12 و 16 أكتوبر الجاري باستاد هزاع بن زايد بالإمارات .

وشارك في تدريب منتخب مصر 25 لاعبا المختارين للمعسكر وهم: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبوجبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، طارق حامد و مروان عطية، أحمد سيد زيزو، احمد نبيل كوكا ، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه و حسين الشحات، مصطفي محمد، مروان حمدي.

وتواجد في تدريب منتخب مصر عامر حسين عضو اتحاد الكرة المصري رئيس البعثة، وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.