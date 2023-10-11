شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يؤدى تدريبه الثانى استعدادا لوديتى الأردن وأوزبكستان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى المنتخب الأولمبي تدريبه الثاني اليوم بملعب الدفاع الجوي استعدادا للقاء الأردن يوم الخميس المقبل وديا، ثم السفر إلى أوزبكستان يوم الجمعة لمواجهة منتخبها الأولمبي يوم الاثنين المقبل، وذلك فى إطار برنامجه، استعدادا للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحضر التدريب محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على المنتخب، وكان معسكر المنتخب قد انطلق أمس بأحد فنادق القاهرة.

وانتظم المنتخب الأولمبي لكرة القدم أمس الاثنين، فى معسكره المغلق بأحد فنادق القاهرة استعدادا للقاء الأردن يوم الخميس.

وحرص محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب على تحفيز اللاعبين والإشادة بهم خلال حديثه معهم قبل انطلاق التدريب مشددا فى حديثه على أن المرحلة الحالية مهمة جدا فى تحديد هوية واسماء المرشحين لتمثيل مصر فى الأولمبياد، وهذا حلم يداعب خيال اى لاعب.

وأكد بركات أن العدالة شعار المرحلة الحاسمة فى الاختيارات وأن الجهاز الفني حريص كل الحرص على منح الفرصة للجميع والدليل أن هناك أسماء كانت موجودة قد خرجت وهناك أسماء جديدة، مؤكدا ضرورة استثمار الفرصة وبذل جهود مكثفة من الجميع لنيل ثقة البرازيلي ميكالى الذى يقف على مسافة واحدة من الجميع.