شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 10/ 10/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء، الموافق 10/ 10/ 2023 العديد من الأخبار الهامة، جاء أبرزها.. محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر فى الإمارات، وفاركو يعلن رسميا رحيل البرتغالى روماو وخالد جلال البديل والإعلان اليوم.

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر فى الإمارات

انضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى معسكر منتخب مصر صباح اليوم الثلاثاء في المعسكر المقام بمدينة العين استعدادا لوديتي زامبيا والجزائر المقرر إقامتهما يومي ١٢ و١٦ أكتوبر الجاري باستاد هزاع بن زايد بالإمارات. قرر مجلس إدارة نادي فاركو برئاسة عز الدين ياشار حلمي انهاء التعاقد بالتراضي مع المدير الفني البرتغالي للفريق الأول لكرة القدم برونو روماو.

يُجري الجهاز الفني والطبي لمنتخب مصر اتصالات مع نادي أرسنال الانجليزي للتنسيق بشأن الدفع بمحمد النني لاعب الفريق الانجليزي تدريجيا في مباريات المنتخب خاصة وأنه عائد من إصابة طويلة منذ أكثر من 5 شهور.

عمر كمال عبد الواحد يدخل حسابات الأهلي لتدعيم الجبهة اليمنى فى يناير

دخل عمر كمال عبد الواحد، لاعب مودرن فيوتشر ، حسابات النادي الأهلي من أجل التعاقد معه وتدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد تألق اللاعب الفترة الأخيرة حتى بات من أبرز اللاعبين فى الدوري المصري، وقاد فريقه لتصدر الدوري برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة، فى أول ثلاث جولات من عمر المسابقة المحلية.

عمرو السولية يستغل الإجازة ويؤي مناسك العمرة ..صورة

نشر عمرو السولية لاعب وسط الأهلي عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "X" للمسجد النبوي في إشارة منه لسفره إلى السعوية لأداء عُمرة.

زيزو يدعم القضية الفلسطينية بالعلم والدعاء عبر انستجرام

حرص أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، على توجيه رسالة دعم إلى الشعب الفلسطيني والذي يتعرض لحرب قاسية من الجيش الاسرائيلي، وذلك من خلال تغيير صورته الشخصية على انستجرام بوضع علم الدولة الفلسطينية وكذلك بعض الأدعية.

كولر يرفض السفر إلى سويسرا ويقضى إجازته فى الغردقة

رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فكرة السفر إلى بلاده خلال الأجازة التى حصل عليها الفريق مؤخراً عقب مباراة الإسماعيلي بالدوري ، وفضّل قضاء الإجازة في مصر.

قناة أون تايم سبورت تعلن إذاعة مباراتي مصر أمام زامبيا والجزائر بالإمارات

أعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس إذاعة مباراتى منتخب مصر الأول أمام كل من زامبيا والجزائر خلال معسكر الفراعنة المقام حاليا في الإمارات، والذي ينتهى الإثنين المقبل.

إمام عاشور خارج حسابات كولر فى مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى

خرج إمام عاشور لاعب خط وسط النادى الأهلى من حسابات الجهاز الفني لفريقه بقيادة السويسري مارسيل كولر في مباراة الذهاب أمام سيمبا التنزانى في دوري السوبر الأفريقى حيث يحتاج اللاعب لعشرة أيام قبل الانتظام في التدريبات الجماعية بسبب معاناته من الإصابة بكدمة شديدة في الساق ومعها جزع في الرباط الخارجي للإنكل.

شاهد تجهيز ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة لاستقبال انتخابات الزمالك

بدأت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادى الزمالك، فى تجهيز الخيمة الانتخابية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، من أجل استقبال أعضاء الجمعية العمومية لإجراء العملية الانتخابية.

فيتوريا يترقب مصير منتخب مصر في قرعة أمم أفريقيا الخميس

تشغل مراسم قرعة بطولة أمم أفريقيا المقبلة، والمقرر اجراء مراسمها الخميس المقبل، عقل البرتغالي روي فيتوريا، الذي يستعد لمواجهة زامبيا في نفس اليوم وديًا، لكن تفكيره وعقله في القرعة التي قد تشهد صدامات قوية ومجموعات نارية لوجود منتخبات كبيرة في التصنيفات الثلاثة الأولى.

نفاد حصة تذاكر الجماهير المصرية لمباراة المنتخب والجزائر الودية بالامارات

نفدت حصة الجماهير المصرية لمباراة منتخب مصر والجزائر والمقرر اقامتها في الامارات يوم 16 أكتوبر الجاري استعدادا لخوض منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

كامل أبو علي يلعب على وتر الجماهير لإثارة الأزمات الرياضية