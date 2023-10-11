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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 10/ 10/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء، الموافق 10/ 10/ 2023 العديد من الأخبار الهامة، جاء أبرزها.. محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر فى الإمارات، وفاركو يعلن رسميا رحيل البرتغالى روماو وخالد جلال البديل والإعلان اليوم.
محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر فى الإمارات
قرر مجلس إدارة نادي فاركو برئاسة عز الدين ياشار حلمي انهاء التعاقد بالتراضي مع المدير الفني البرتغالي للفريق الأول لكرة القدم برونو روماو.
يُجري الجهاز الفني والطبي لمنتخب مصر اتصالات مع نادي أرسنال الانجليزي للتنسيق بشأن الدفع بمحمد النني لاعب الفريق الانجليزي تدريجيا في مباريات المنتخب خاصة وأنه عائد من إصابة طويلة منذ أكثر من 5 شهور.
عمر كمال عبد الواحد يدخل حسابات الأهلي لتدعيم الجبهة اليمنى فى يناير
عمرو السولية يستغل الإجازة ويؤي مناسك العمرة ..صورة
نشر عمرو السولية لاعب وسط الأهلي عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "X" للمسجد النبوي في إشارة منه لسفره إلى السعوية لأداء عُمرة.
زيزو يدعم القضية الفلسطينية بالعلم والدعاء عبر انستجرام
حرص أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، على توجيه رسالة دعم إلى الشعب الفلسطيني والذي يتعرض لحرب قاسية من الجيش الاسرائيلي، وذلك من خلال تغيير صورته الشخصية على انستجرام بوضع علم الدولة الفلسطينية وكذلك بعض الأدعية.
كولر يرفض السفر إلى سويسرا ويقضى إجازته فى الغردقة
رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فكرة السفر إلى بلاده خلال الأجازة التى حصل عليها الفريق مؤخراً عقب مباراة الإسماعيلي بالدوري ، وفضّل قضاء الإجازة في مصر.
قناة أون تايم سبورت تعلن إذاعة مباراتي مصر أمام زامبيا والجزائر بالإمارات
إمام عاشور خارج حسابات كولر فى مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى
شاهد تجهيز ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة لاستقبال انتخابات الزمالك
بدأت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادى الزمالك، فى تجهيز الخيمة الانتخابية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، من أجل استقبال أعضاء الجمعية العمومية لإجراء العملية الانتخابية.
فيتوريا يترقب مصير منتخب مصر في قرعة أمم أفريقيا الخميس
نفاد حصة تذاكر الجماهير المصرية لمباراة المنتخب والجزائر الودية بالامارات
نفدت حصة الجماهير المصرية لمباراة منتخب مصر والجزائر والمقرر اقامتها في الامارات يوم 16 أكتوبر الجاري استعدادا لخوض منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.
كامل أبو علي يلعب على وتر الجماهير لإثارة الأزمات الرياضية
منذ أن تولى كامل أبو علي رئاسة النادي المصري والأزمات تُحيط بالنادي الكبير، وكأن كامل أبو علي يُصر على أن يُقحم النادي في مشاكل وقضايا لا علاقة للنادي البورسعيدي بها، باحثاً عن مجد شخصي أو استعراض للعضلات.
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