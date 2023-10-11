أخبار نادى الأهلى اليوم الثلاثاء 10 / 10 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الأهلى اليوم الثلاثاء 10 / 10 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها خالد بيبو مدير الكرة بالأهلى يتفقد ملاعب كأس العالم للأندية، وطبيب الأهلى يطمئن على حسين الشحات لاعب الفريق فى معسكر المنتخب الوطنى.

خالد بيبو يتفقد ملاعب كأس العالم للأندية..صور

نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلي عبر تويتر جانب من تفقد خالد بيبو، مدير الكرة بالمارد الاحمر مع وفد «فيفا» بالسعودية يتفقد ملاعب مباريات كأس العالم للأندية وملاعب التدريب .

إمام عاشور خارج حسابات كولر فى مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى

خرج إمام عاشور لاعب خط وسط النادى الأهلى من حسابات الجهاز الفني لفريقه بقيادة السويسري مارسيل كولر في مباراة الذهاب أمام سيمبا التنزانى في دوري السوبر الأفريقى حيث يحتاج اللاعب لعشرة أيام قبل الانتظام في التدريبات الجماعية بسبب معاناته من الإصابة بكدمة شديدة في الساق ومعها جزع في الرباط الخارجي للإنكل.