شكرا لقرائتكم خبر عن مليحة يحصد 4 ميداليات في بطولة كأس السباحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجح نادي مليحة الرياضي في تحقيق 4 ميداليات في بطولة كأس الإمارات للسباحة، التي اقيمت في مسبح مدينة محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي.

حصد نادي مليحة ميداليتين ذهبيتين وميداليتين برونزيتين، ويعد الإنجاز إضافة قيمة لنادي مليحة،ويعكس التزامه بتطوير ودعم المواهب المواطنة في مختلف المجالات الرياضية.

وقال عبدالله سالم الخاصوني الكتبي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي مليحة: الإنجاز هو نتيجة العمل الجاد والاستعداد الجيد الذي قام به النادي لتحقيق النجاح في هذه البطولة والتي لها أهميتها ونسعد بإضافة هذه الميداليات إلى سجلات إنجازاتنا، وهذا يعكس التزامنا بتطوير الرياضة ودعم المواهب الشابة في المنطقة.