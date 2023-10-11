شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يعتمد 6 ملاعب مصرية بدوري الأبطال والكونفيدرالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» اعتماده ملاعب الأندية المشاركة في دور المجموعات من بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية موسم 2023-2024.

وقرر «كاف» اعتماد 6 ملاعب مصرية في البطولتين وهي: استاد القاهرة الدولي، الدفاع الجوي، برج العرب، السويس، هيئة قناة السويس، والسلام.

ووافق الاتحاد على جميع ملاعب الأندية المشاركة ما عدا 3 فرق، وهي سوار الغيني الذي يلعب مع الزمالك في المجموعة ذاتها في بطولة الكونفيدرالية، ديابيل نوارس الكونغولي في الكونفيدرالية، وفريق الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تختار الأندية الثلاثة ملاعب أخرى خارج بلادها، بسبب عدما اعتماد ملاعبها وإبلاغ الاتحاد الإفريقي بها.

ووفقاً للاتحاد الإفريقي فإنه إذا لم يمتلك أي نادٍ ملعباً معتمداً من بين الفرق المشاركة في بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية، فآخر موعد لتقديم اسم الملعب في موعد أقصاه 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ولن يُسمح بالتغيير بين الملاعب إلا في حالة موافقة «كاف» على الاستاد البديل، ويتم تقديم طلب رسمي قبل 20 يوماً على الأقل من موعد انطلاق المباراة المعنية. ويشارك من الفرق المصرية: الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا، بينما يلعب الزمالك ومودرن فيوتشر بالكونفيدرالية.