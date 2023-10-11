شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة لرياضات الدفاع» يحتفي بوصيف بطولة أوروبا لمحترفي الجوجيتسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حظيت بعثة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس باستقبال حافل بعد عودتها عبر مطار الشارقة الدولي بعد تمكن النادي من الفوز بالمركز الثاني في بطولة أوروبا القارية للجوجيتسو والتي أقيمت منافساتها في تركيا بمشاركة 68 فريقاً، وتمكن أبناء النادي من نيل 30 ميدالية ملونة منها 16 ذهبية و8 فضيات و6 برونزيات.

حضر استقبال البعثة، عضوا مجلس إدارة النادي محمد عبد الله بورحيمة وعلي عبيد الحمودي وموظفو النادي وعدد من أسر اللاعبين حيث تم تقليد الأبطال باقات الورود تثميناً للإنجاز الدولي المميز.

وأهدى رئيس مجلس إدارة النادي أحمد عبد الرحمن العويس الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة،للدعم الكريم والمستمروالذي ساهم بأن يكون نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أحد أبرز الأندية التخصصية على مستوى العالم،كما أهدى الإنجاز إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة،مؤكداً ان التوجيهات الكريمة لصاحب السمو حاكم الشارقة ورؤيته الاستراتيجية بضرورة العمل على استكشاف المواهب المواطنة وتطويرها والحفاظ عليها ساهمت بأن يواصل النادي إنجازاته المميزة.

وقدم العويس الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي للدعم والمتابعة التي اسهمت بأستمرار التميز والتألق خلال المشاركات الدولية والمحلية وأثنى على متابعة إدارة التدريب الرياضي وجهود الجهازين الفني والإداري في تهيئة اللاعبين للمشاركة في جميع البطولات بطموح عال.

بدوره قال مدير إدارة التدريب الرياضي للنادي عبد العزيز محمد الحمادي ان بطولة أوروبا القارية لمحترفي الجوجيتسو تعتبر إحدى اقوى البطولات الدولية لما تضمه من لاعبين دوليين وقد قدم لاعبو النادي مستويات مميزة واستحقوا نيل الميداليات الثمينة،مؤكداً ان الجهازين الفني والإداري سيستثمرالنقلة النوعية في الأداء الفني والذهني للمشاركة بشكل أفضل في البطولات المقبلة.