شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة لرياضة المرأة» تنظم ورشة في الظهور الإعلامي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وبالتعاون مع مؤسسة «شمس»، ورشة في الظهور الإعلامي على مدار 3 أيام، بمشاركة أعضاء الأجهزة الإدارية لمختلف فرق نادي الشارقة الرياضي للمرأة، والموظفات المنتسبات في المؤسسة.

وتهدف المؤسسة من إقامة الورشة إلى اكساب الفئات المستهدفة أكبر قدر ممكن من مهارة التعامل مع مختلف وسائل الإعلام الحديث والتقليدي، بما يقود إلى التمثيل الراقي للمؤسسة في تلك الوسائل الهامة.

وأبدت فاطمة أحمد الجسمي، رئيسة قسم الإعلام والعلاقات العامة في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، سعادتها بتفاعل المشاركات في الورشة، مشيدة بجهود إدارة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في الارتقاء بمستويات منتسبات المؤسسة، وتنمية المهارات، وتطوير القدرات.

ونوهت فاطمة الجسمي، إلى أن الورشة شهدت مشاركة 30 منتسبة في المؤسسة، مشيرة إلى أن الورشة، اشتملت على فصول عملية ونظرية لتعزيز مهارة الظهور الإعلامي بشكل هادف ومتوافق مع متطلبات نهج مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في كيفية بناء جيل رياضي لديه الدراية الكافية في مجال الإعلام الرياضي بمختلف صنوفه، متوقعة أن يكون المردود من الورشة، مثمراً مع انطلاقة الموسم الجديد.