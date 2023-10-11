شكرا لقرائتكم خبر عن «قُبلة المونديال».. ماذا قالت لاعبة إسبانيا في المحكمة؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدلت لاعبة منتخب إسبانيا جيني هيرموسو، بشهادتها في المحكمة في قضيتها ضد لويس روبياليس الذي استقال من رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بسبب أزمة تقبيله للاعبة عقب التتويج ببطولة كأس العالم للسيدات.

وأكدت اللاعبة في شهادتها التي نقلها برنامج «Codigo 10» الإسباني «أنها لم ترغب في تقبيل روبياليس لها، لكنها شعرت بالضغط الشديد منه للقيام بذلك».

وأوضحت أنها «شعرت بالارتباك والإهانة بعد الواقعة»، مؤكدة أنها تقدمت بشكوى ضد رئيس الاتحاد الإسباني، لأنها تريد أن يُحاسب على أفعاله.

وأضافت: «أريد أن أوضح أنني لم أوافق، في أي وقت، على ما حدث، ولم أكن أرغب في تشجيع روبياليس بأي شكل من الأشكال، ولن أسمح بالتشكيك بكلامي خاصة بعدما قاموا بفبركة كلام على لساني».

وتابعت جيني هيرموسو: «لقد كان من الصعب جداً عدم تمكني من مغادرة المنزل، واضطُررت إلى مغادرة مدريد حتى لا أتحمل ذلك الضغط، لماذا يجب أن أبكي في الغرفة وأنا لم أفعل شيئاً؟.. لقد شوَّهوا صورتي، وشعرت بأنه لا أحد يحميني، أنا لا أستحق أن أعيش كل هذا».

وأكملت: «عندما نرى صور الاحتفالات، أتساءل: هل كان هذا حقيقياً؟ كنت في حالة صدمة».

وبات روبياليس رئيس الاتحاد السابق في مرمى النيران، بعدما قبّل جيني هيرموسو خلال مراسم تسليم الميداليات عقب تتويج إسبانيا بكأس العالم للسيدات. واستقال روبياليس في سبتمبر/ أيلول، بعدما أكدت اللاعبة أن الأمر كان على غير رغبتها، مثيرة بذلك جدلاً كبيراً.