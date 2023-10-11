يوسف حسن لاعب الزمالك: "مفيش حد عارف يعمل لي عملية بـ 150 ألف جنيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد

تحدث يوسف حسن، لاعب الزمالك عن إصابته وغيابه الفترة السابقة عن صفوف الفريق، مشيراً إلى أنه يحتاج عملية تبلغ تكلفتها 150 ألف جنيه.

كتب يوسف على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا بس هتكلم كلمتين، الواحد ساكت متكلمش من وقت الإصابة، ولا حد بيسأل فيا ولا بيطمن عليا، بدون ذكر أسامي أنا مقصرتش مع حد ولا عمري حد شاف مني حاجة وحشة".

أضاف: "أولًا أنا أصيبت في ماتش المقاولون العرب بالكاحل، تعالجت يومين وبعدها أنضممت لمنتخب الشباب، وتعرضت للإصابة مرة أخرى، تشخيصها أنني عندي قرحة في الكاحل محتاجة ليزر".

تابع: "كل ما أكلم حد يقولي النادي مفهوش فلوس، أنا بقالي خمس شهور قاعد في البيت، مفيش حد عارف يعمل لي عملية بـ 150 ألف جنيه لدرجة إني قولت عاوز فلوسي وأنا هعملها على حسابي".

واصل: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي قال إصابتي مزمنة، انت كده بتدمرني أنا معملتش حاجه وحشة، من قال هذا يثبت أنها مزمنة، وسوف أظهر له التقرير والأشعة، ليه بيحصل كده معايا، أنا مقصرتش بنقطة عرق وأنا بلعب مع النادي الزمالك".

أكمل: "لعبت خمس مباريات كسبنا الخمسة، الحمدلله مقصرتش في أي حاجة، وأنا في انتظار مسئول في النادي يكلمني".

اختتم: "هعمل عملية وأرجع احسن من الأول بإذن الله، وبحب جمهور الزمالك من قلبي، فعلاً شكراً".