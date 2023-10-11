شكرا لقرائتكم خبر عن بلال مظهر: أحلم بمكانة صلاح والنني فى الاحتراف وسعيد بتواجدى مع المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث بلال مظهر مهاجم فريق باناثينايكوس، لاعب منتخب مصر الأولمبي، عن أحلامه المستقبلية وتواجده مع المنتخب الأولمبي في المعسكر الحالي قائلا: "نحاول مواجهة مدارس كروية مختلفة لتجهيز المنتخب للمشاركة في الأولمبياد".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس": "الفريق يجتهد ويلعب بشكل مميز وهناك تطور كبير في المستوى وكل اللاعبين يحاولوا حجز أماكنهم في التشكيل الأساسي".

وواصل: "لم أشعر بفروق تدريبية بين المنتخب وفريقي اليوناني باناثينايكوس ، أكملت أربعة مواسم في الاحتراف، وأحاول استكمال المسيرة وطموحي الوصول لأبعد حد وأحلم بمكانة صلاح والنني وتريزيجيه ومصطفى محمد".

وأتم اللاعب تصريحاته: "بدأت أحصل على فرصة أكبر مع فريق ياليوناني سواء في الدوري المحلي هناك أو اليورباليج، نأمل أن نقدم مستوى مميز أمام الأردن وأوزباكستان وأنتظر الحصول على الخبرات وأتمنى مزيد من المواهب المصرية في الدوريات الأوروبية".