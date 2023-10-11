شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أحمد فتوح: تجديد تعاقد اللاعب سينتهى بعد انتخابات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سمير صلاح، وكيل أعمال أحمد فتوح ظهير أيسر فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أن اللاعب أصبح قريبًا من تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، فى ظل ارتباط اللاعب بالفريق الأبيض.

وأضاف وكيل فتوح فى تصريحات تليفزيونية، أن فتوح أصبح قريبا جدًا من تجديد تعاقده، وأن الأمر سينتهى بعد انتخابات الزمالك ووجود مجلس إدارة جديد يحسم كافة الأمور.

وتابع سمير صلاح: "لا توجد مفاوضات من الأهلي، واللاعب لن يلعب في مصر إلا للزمالك فقط ولو لم يجدد سيرحل للاحتراف". وواصل وكيل أعمال اللاعب: "كان هناك عرض من أياكس الهولندي لفتوح".

واستقر مسئولو الزمالك على تأجيل أى مفاوضات مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق لتمديد تعاقده إلى بعد الانتخابات، المقرر إقامتها 20 أكتوبر الجارى، وأصبح التجديد لفتوح من أول الملفات على مائدة المجلس الجديد المقرر انتخابه من خلال الجمعية العمومية.