شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال: فيتوريا منحنى الثقة وعدم الخوف من شىء فى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث عمر كمال عبد الواحد، لاعب منتخب مصر الأول، عن تفاصيل حديثه مع روى فيتوريا المدير الفني للمنتخب خلال معسكر الفراعنة الجاري في الإمارات.

وأضاف عمر كمال في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس: "فيتوريا تحدث معي في أول معسكر ومنحني الثقة وعدم الخوف من شيء، وقال إنه يُتابعني منذ فترة طويلة ولم يكن يستدعيني نظرًا لإصاباتي الكثيرة، والبداية كانت أمام تونس ولم نوفق".

اليوواصل لاعب فيوتشر: "أنا لم أتحدث في شيء بشأن مشاركتي، أنا لا أفكر أبدًا في المشاركة أو عدمها، أهم شيء أن أتدرب وأفعل ما في وسعي، أمامنا مباراتين في تصفيات كأس العالم، وقبلهما مواجهتين أمام زامبيا والجزائر، وسنستفيد منهم قبل أمم إفريقيا".

وواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته استعدادا لمباراتي زامبيا والجزائر المقرر لهما يومي 12 و 16 أكتوبر الجاري باستاد هزاع بن زايد بالإمارات .

وشارك في تدريب منتخب مصر 25 لاعبا المختارين للمعسكر وهم: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبوجبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، طارق حامد و مروان عطية، أحمد سيد زيزو، احمد نبيل كوكا ، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه و حسين الشحات، مصطفي محمد، مروان حمدي.