شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: فاركو فريق كبير.. وفوجئت بالتعاقد مع أوسوريو رغم اتفاق الزمالك معى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب خالد جلال، المدير الفني الجديد لفريق فاركو، عن سعادته بتولي القيادة الفنية للفريق، مؤكدا أن فاركو فريق كبير في الدوري ولديه إدارة واعية والأجواء تساعد على النجاح.

وأضاف خالد جلال في تصريحات لبرنامج "رقم 10" علي القناة الفضائية الأولى، أنه ما زال الوقت مبكرا، هناك فرق تتصدر الدوري في البداية وقد تهبط إلى القسم الثاني كما حدث مع غزل المحلة في الموسم الماضي.

وقال خالد جلال: "الزمالك تحدث معي الموسم الماضي لتدريب الفريق وفوجئت بالتعاقد مع أوسوريو بعد الحديث معي"، وتابع المدير الفني الجديد لفاركو أنه سنضم معه وائل كوندي في الجهاز المعاون واستمرار باقي أفراد الجهاز السابق.