شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يرفض التسرع فى عودة السولية ومتولى لتدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلي، التسرع في عودة الثنائى عمرو السولية ومحمود متولى لاعبى الفريق للتدريبات الجماعية، حيث يرغب المدرب السويسري في منحهما الوقت الكافى للتعافى من الإصابة خوفاً من تكرارها.

ويؤدى عمرو السولية ومحمود متولي تدريبات منفردة باستاد مختار التتش، بعدما خضع اللاعبان لفحص طبى وقياسات بدنية مختلفة، للاطمئنان على الحالة الطبية للثنائي.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلى، إن الثنائي يواصل تدريباته التأهيلية بشكل منفرد، وهناك تقدم كبير في تنفيذ البرنامج التدريبي لهما.

وأوضح الطبيب أن الثنائي يقوم بتنفيذ مرحلة جديدة من التدريبات المنفردة، قبل العودة إلى التدريبات الجماعية، وذلك بعد نتيجة الفحوصات الطبية والقياسات البدنية الجيدة لهما.

ويؤدي السولية برنامجًا تأهيليًّا للتخلص من إصابة في العضلة الخلفية، بينما يعاني متولي من إصابة في العضلة الأمامية.

ويلتقى الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء الجمعة 20 أكتوبر الجارى فى دار السلام، فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي). بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر فى القاهرة.