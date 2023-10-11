شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر عن انتخابات الزمالك: حاولنا ضم العتال لقائمة حسين لبيب لكنه رفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هشام نصر، المرشح على منصب نائب رئيس النادى فى قائمة حسين لبيب، أن قرار ترشحه لم يستغرق وقتاً وإنما قرر الترشح على منصب نائب رئيس النادي بقائمة لبيب، قائلا: "قررت الترشح في فترة قصيرة ولأننا عندنا أخلاقيات في منظومة كرة اليد في نادي الزمالك نحترم الكبير والخبرة، وهي علاقة عائلية وليست علاقة ملعب فقط، وكان لازم أنزل مع كابتن حسين لبيب لما أعلن ترشيح نفسه، كنت هترشح على منصب الرئيس ولكن لما قرر النزول نزلت معاه كمرشح على منصب النائب".



وواصل نصر، خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "تخصصى مهندس وعندي دراسات عليا في الإنشاءات وعملت في مجال الهندسة الرياضية والمنشآت الرياضية وعندى خبرة في إقامة المنشآت الرياضية التي تحقق رغبات أعضاء الجمعية العمومية من الجهة الاجتماعية، وكذا الرياضيين لا بد من إقامة الإنشاءات الرياضية المناسبة لهم".



وكشف نصر أن قائمة حسين لبيب حاولات ضم هانى العتال، المرشح على منصب نائب رئيس النادى، للقائمة لكن لم تنجح الفكرة قائلا: "حاولنا ضمه للقائمة ولكن لم نوفق لاختلاف وجهات النظر"، لكنه شدد أن الانتخابات التي يشهدها النادي مؤخراً هى أرقى الانتخابات في تاريخ النادي.