شكرا لقرائتكم خبر عن سيد نيمار: فتوح وزيزو لن يلعبا سوى للزمالك.. وشيكابالا يكافئ الناشئين من جيبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سيد عبد الله، لاعب نادي الزمالك، أن قائد فريقه محمود عبد الرازق شيكابالا يمنح مكافآت خاصة من جيبه لفرق الناشئين بالنادي، موضحا أن الفهد الأسمر دائم التواجد في مباريات الناشئين.

وأضاف سيد نيمار في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس: "تلقيت عروضا كثيرة للرحيل عن الزمالك ولكنى رفضت لأنى أحب النادي وأريد استكمال مسيرتي فيه".

وواصل لاعب الزمالك: "هناك لاعبون مستحيل يلعبوا لفريق غير الزمالك في مصر في مقدمتهم الونش وشيكابالا، وبالطبع أحمد سيد زيزو وفتوح، وزيزو قد يخرج لكن للاحتراف الخارجي، لكنه لن يرحل عن الزمالك الفريق أخر داخل مصر".

وأردف: "حلمت أننا سنفوز أمام ارتا سولار بهذه النتيجة، وقلت لمصطفى شلبي سنسجل هذه الأهداف، هذه المباراة من أهم المباريات التي لعبناها والسر في الفوز هو الجماهير". وأكمل تصريحاته: "رفضت وساطة البعض بعد رجوعي من الاحتراف من أجل الانتقال إلى الأهلي لأني زملكاوي".