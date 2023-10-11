شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ اليوم الاستعداد لفاركو بدون 7 لاعبين ..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف اليوم الأربعاء فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال تدريباته بعدما حصل اللاعبين على راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب الخسارة من الاهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري

ويبدأ اليوم الأربعاء فريق الاسماعيلى بدون 7 لاعبين الاستعداد لمواجهة فاركو المقرر لها الاحد 22 أكتوبر الجاري على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.

ومنح إيهاب جلال اللاعبين راحة لمدة يومين، وأضاف يوما أخر لـ7 لاعبين، هم: محمد فوزى ومحمد هاشم ومحمد نصر وعمر الساعى ومحمد مخلوف وياو أنور وعبد الرحمن مجدى، الذين خاضوا مباراة الأهلى بشكل كامل.

طلب إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، توفير 3 مباريات ودية خلال فترة التوقف لارتباطات المنتخب الوطنى بمواجهتي زامبيا والجزائر الوديتين.

وقال إيهاب جلال عن الخسارة من الأهلى في آخر ظهور بالدوري: "قدمنا مباراة جيدة أمام الأهلي، وسيطرنا على معظم مجريات اللقاء، ولكن كانت تنقصنا اللمسة الأخيرة التي صنعت مشكلة كبيرة لنا على مدار شوطي المباراة".

وأضاف: "الإسماعيلي يمتلك العديد من اللاعبين صغار السن، وأتوقع أن يكون لهم مستقبل مبشر للغاية، خاصة أن معظمهم يشارك بصفة أساسية مع الفريق".

واختتم إيهاب جلال تصريحاته قائلا: "كنت أتمنى تحقيق الفوز على الأهلي لتعويض الهزيمة الأولى لنا بالدوري أمام فريق زد، خاصة أنها بالنسبة لي مباراة مثل أي مباراة في الدوري".