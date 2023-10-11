الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لجنة

كشف مسؤول إداري بارز في لجنة مهمة باتحاد لعبة جماعية لمقربين، أن تغييرات كبيرة ستتم في طريقة عمل اللجنة، خصوصاً بعد الانتقادات الكبيرة التي طالت عملها في الفترة الماضية.

عتاب

تلقّى مدرب في أحد أندية دوري المحترفين عتاباً من إدارة النادي، بعدما صرح عقب مباراة الفريق الماضية، بأن اللاعبين لا يمتلكون ثقافة الفوز في المباريات، مشيرة إلى أنه يجب الحديث حول مشكلات الفريق داخل غرف الملابس، وليس في وسائل الإعلام.

حجة

اعتاد لاعب في أحد أندية دوري المحترفين اختلاق حجة واحدة للاعتذار المتكرر للصحافيين عن الإدلاء بأي تصريحات صحافية عقب المباريات، معللاً السبب: «أشعر بدوار»، في الوقت الذي يظهر خلاله معافى وبصحة جيدة أمام كاميرات التلفزيون.