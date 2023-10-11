الامارات | الكشف عن موعد نهائي كأس الكرة الطائرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة الطائرة موعد مباراتي نهائي كأس نائب رئيس الدولة، وتحديد المركزين الثالث والرابع.

وتقرر إقامة ذهاب المباراة النهائية، يوم السبت المقبل، والتي ستجمع الوصل مع شباب الأهلي في صالة زعبيل، على أن تقام مباراة العودة، يوم 21 الجاري في ملعب شباب الأهلي.

وفي حالة تبادل كل طرف الفوز فسيلجأ الفريقان لمباراة فاصلة تقام يوم 28 أكتوبر في صالة نادي الوصل.

فيما ستجمع مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فريقي عجمان وبني ياس، إذ ستقام مباراة الذهاب في صالة عجمان، على أن تقام العودة في الشامخة.