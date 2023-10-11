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الامارات | الكشف عن موعد نهائي كأس الكرة الطائرة

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن موعد نهائي كأس الكرة الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة الطائرة موعد مباراتي نهائي كأس نائب رئيس الدولة، وتحديد المركزين الثالث والرابع.

وتقرر إقامة ذهاب المباراة النهائية، يوم السبت المقبل، والتي ستجمع الوصل مع شباب الأهلي في صالة زعبيل، على أن تقام مباراة العودة، يوم 21 الجاري في ملعب شباب الأهلي.

وفي حالة تبادل كل طرف الفوز فسيلجأ الفريقان لمباراة فاصلة تقام يوم 28 أكتوبر في صالة نادي الوصل.

فيما ستجمع مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فريقي عجمان وبني ياس، إذ ستقام مباراة الذهاب في صالة عجمان، على أن تقام العودة في الشامخة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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