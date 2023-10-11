الامارات | المنتخب يلتقي الكويت غداً.. والحضور «مجاناً»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يؤدي المنتخب الوطني لكرة القدم، عند الساعة 18:30 من مساء اليوم، على الملعب الفرعي بنادي الوصل في دبي، تدريبه الرئيس استعداداً لمواجهة الكويت ودياً، غداً عند الساعة الثامنة مساء، على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، علماً أن المنتخب كان قد أدى أول من أمس حصته التدريبية الأولى ضمن معسكره الداخلي الحالي الذي يؤدي خلاله أيضاً تجربة ودية أخرى أمام منتخب لبنان الثلاثاء المقبل، في إطار برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، ضمن استعدادات المنتخب لبطولة كأس آسيا 2023، المقررة في قطر، والتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027 التي ستنطلق في 16 نوفمبر المقبل.

وحدد الجهاز الفني للمنتخب الساعة 6:30 مساء موعداً لإجراء التدريبات اليومية المسائية.

وأعلن اتحاد الكرة على صفحته الرسمية في منصة«إكس» فتح أبواب استاد آل مكتوم لحضور مباراة المنتخب مع الكويت مجاناً.

ويستهلّ المنتخب في نوفمبر المقبل مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026، وكأس آسيا 2027، حيث يلعب في المجموعة الثامنة مع البحرين، والفائزين من مواجهتي (اليمن وسريلانكا)، و(نيبال ولاوس) في الدور الأول، بينما سيلعب في كأس آسيا 2023 في قطر ضمن المجموعة الثالثة مع إيران وهونغ كونغ وفلسطين.

ويركز الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب بينتو خلال التدريبات اليومية للمنتخب على الجوانب الفنية والتخطيطية، وكذلك التعرف عن قرب إلى مستويات كل لاعب ومدى جاهزيته الفنية والبدنية، في حين يخطط بينتو لتحقيق مكاسب فنية خلال مباراتي المنتخب المرتقبتين أمام الكويت ولبنان، إذ ستتضح من خلال هاتين المباراتين ملامح العناصر التي سيتم التركيز عليها، ويتم الإبقاء عليها في المنتخب، وكذلك ستتضح ملامح التشكيلة الرئيسة التي سيعتمد عليها المدرب خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً بعدما شهدت القائمة الجديدة ضم عدد كبير من الوجوه الشابة والجديدة، وفي الوقت ذاته استبعاد عناصر قديمة في المنتخب، أبرزها لاعبا شباب الأهلي وليد عباس، والعين بندر الأحبابي.

وبدا واضحاً من خلال العناصر المختارة في القائمة الجديدة للمنتخب التي مزجت بين الخبرة والشباب، أن مدرب المنتخب يقود بكل هدوء عملية إحلال وإبدال في المنتخب، من خلال ضخ دماء جديدة، وفي الوقت نفسه الاستغناء عن بعض الوجوه المألوفة في المنتخب.

وبحسب أعمار اللاعبين الذين تم ضمهم في القائمة الجديدة، فإن العناصر الشابة باتت تمثل الغالبية في المنتخب مقارنة بالفترات السابقة التي كانت تغلب فيها على قائمة المنتخب العناصر القديمة من الذين تتجاوز أعمارهم الـ30 عاماً، مع وجود عدد قليل من اللاعبين الشباب. واكتفى الجهاز الفني بقائمة ضمت 28 لاعباً من أصل 29، بعد استدعاء مهاجم شباب الأهلي محمد جمعة عيد، فيما يغيب عن المنتخب لاعبا شباب الأهلي أحمد جميل وحارب عبدالله سهيل، لالتحاقهما بدورة ضمن الخدمة الوطنية.

• المنتخب يتدرب مساء اليوم على الملعب الفرعي بنادي الوصل.