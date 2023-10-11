الامارات | 50 مشاركاً في دورة «الفيفا» لحكام الفريق الأول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أمس، محاور الدورة التدريبية لحكام الفريق الأول التي ينظمها اتحاد الكرة في دبي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، بمشاركة 50 حكماً. وشهد افتتاح الدورة رئيس لجنة الحكام، سالم الشامسي، وعضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة، حمد المزروعي.

وقال اتحاد الكرة في بيان، أمس، إن محاور الدورة التدريبية قدّمها المحاضران الدوليان ماسيمو بوساكا مدير إدارة الحكام في «الفيفا»، وخورخي لاريوندا، ومن اتحاد الكرة، لي بروبرت مدير إدارة الحكام، وعصام عبدالفتاح المدير الفني، وعبدالواحد خاطر، وتضمنت مجموعة من المحاضرات النظرية استعرضت بعضاً من الحالات التحكيمية التي شهدتها بطولة كأس العالم (قطر 2022)، وقدرة حكم المباراة على قراءة المباراة وتوقع اللعب، وأهمية التمركز في المكان الصحيح الذي يسهّل عملية تقدير الحالات، واتخاذ القرارات المناسبة وفقاً لما نص عليه قانون اللعبة، إضافة إلى كيفية تطوير عملية التواصل بين حكم الساحة وحكام تقنية الفيديو، لزيادة الوقت الفعلي للعب، فيما تشتمل المحاضرات العملية على تنفيذ بعض الحالات التحكيمية على ملاعب اتحاد الكرة، من خلال مباريات مصغّرة تتم خلالها الاستعانة بلاعبين هواة.