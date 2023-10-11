الامارات | بداية «درجة أولى» للعروبة والتعاون.. والحوسني أول المغادرين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريقا العروبة والتعاون، أفضل بداية لهما في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، مقارنة بمشاركتهما في المواسم الماضية، إذ يتصدر العروبة بقيادة المدرب البرتغالي، برونو بيريرا، ترتيب المسابقة مع ختام الجولة الخامسة، وبالعلامة الكاملة، بعد فوزه في المباريات الخمس الماضية برصيد 15 نقطة، بفوزه على الرمس 3-2، فيما يحتل التعاون بقيادة المدرب المواطن، بدر طبيب الشحي، المركز الثالث برصيد تسع نقاط بدون أي خسارة وبشباك نظيفة في خمس مباريات، بتعادله الأخير مع دبا الفجيرة من دون أهداف. وأكدت نتائج الجولة الخامسة، النقلة النوعية لفرق ولاعبي الدرجة الأولى في المستويين الفني والذهني، إذ لم يعد هناك فريق ضعيف بحكم النتائج المتحققة، كما لم يعد للأرض والجمهور سطوة كبيرة على الفرق المضيفة، بعد أن شهدت الجولة الماضية خمسة انتصارات وتعادلاً سلبياً بقيمة الفوز للضيوف.

ونجح الظفرة في تحقيق أول انتصار خارج ملعبه عندما عاد من مسافي منتصراً 4-2، وكذلك فريق «جلف أف سي» الذي فاز على مصفوت بثلاثية نظيفة محققاً انتصاره الأول. وفي المقابل نجحت فرق وسط الترتيب في تحقيق نتائج إيجابية لم تكن متوقعة قبل انطلاق مباريات الجولة الماضية، منها فوز «غلف يونايتد» على الفجيرة في ملعب الأخير بهدف نظيف، وفوز الحمرية على العربي في ملعب العربي 2-1، ودبا الحصن على الجزيرة الحمراء 2-1، والذيد على «يونايتد» 3-2. ومع ختام الجولة الخامسة، أصبح مدرب الفجيرة محمد الحوسني أول المغادرين للمنطقة الفنية، بعد إقالته من قبل إدارة الفجيرة التي استعانت بمدرب حتا السابق الصربي ماركوف.

• العروبة يتصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى بالعلامة الكاملة.