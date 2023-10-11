الامارات | شباب الأهلي يدشن حملة الدفاع عن دوري السلة من بوابة الظفرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدشن فريق السلة في نادي شباب الأهلي، عند السابعة والنصف من مساء اليوم، حملة الدفاع عن لقبه في بطولة الدوري العام، بلقاء ضيفه الظفرة، لحساب الجولة الأولى من الدور التمهيدي للبطولة، التي تشهد في الوقت ذاته حلول الوحدة ضيفاً على النصر، ولقاء البطائح ومستضيفه الوصل، على أن يغيب الشارقة عن الجولة الافتتاحية كون البطولة تقتصر على مشاركة سبعة أندية.

وتستند حظوظ شباب الأهلي في تسجيل البداية المطلوبة إلى اكتمال صفوفه مقارنة بمنافسه الظفرة، خصوصاً على صعيد المحترفين الأجانب، بعد أن أغلق «فرسان دبي» مبكراً ملف المحترفين بالتعاقد مع الأميركي غوفال لويس، القادم من الدوريات الأجنبية، ليجاور مواطنه نيكولاس مينراث، الذي يخوض موسمه الثالث مع الفريق، فيما اكتفى الظفرة بتعاقد وحيد على صعيد الأجانب مع المحترف السنغالي بابي ماغويت ديبو (27 عاماً).

بدوره، يدشن النصر وصيف دوري الموسم الماضي مشواره في الدوري، بتغيير شامل لمحترفيه الأجانب، بالتعاقد مع كل من الأميركي مارفيل هاريس، والصربي نيكولا دراغوفيتش، في مباراة تبدو حظوظ «العميد» فيها الأفضل، في ظل اقتصار تعاقدات ضيفه الوحدة على الأميركي ماريون جوردن. ويتطلع فريقا البطائح والوصل لتقديم الأداء اللافت الذي قدماه الشهر الماضي في كأس «نائب رئيس الدولة»، واستطاع خلالها الوصل بقيادة مدربه الجديد الصربي ميودراغ بيريسيتش الحلول بالمركز الثاني بعد خسارته المباراة النهائية أمام شباب الأهلي «91-103»، وقابلها دخول البطائح تحت قيادة مدربه الوطني بدر إبراهيم، قائمة الأربعة الكبار، بعد الخسارة أمام الشارقة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع «69-76».