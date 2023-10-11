الامارات | الوهيبي: كأس الإمارات اختبار حقيقي للسباحين قبل بطولة العرب   

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس لجنة تسيير الأعمال في اتحاد الإمارات للسباحة عبدالله الوهيبي، أن كأس الإمارات للسباحة كانت اختباراً جيداً للسباحين المشاركين في فئة العمومي، من أجل اختيار سباحي المنتخب الوطني الذي سيوجد في البطولة العربية للسباحة التي ستقام في أبوظبي الشهر الجاري.

وقال الوهيبي لـ«الإمارات اليوم»: «شهدت البطولة مشاركة متميزة من سباحي أندية الوصل والفجيرة وأبوظبي للألعاب المائية، وكانت تجربة جيدة وإعداداً للسباحين وللجهاز الفني للمنتخب الوطني من أجل اختيار السباحين المشاركين في البطولة الشهر الجاري في مسبح مدينة محمد بن زايد».

وشهدت بطولة كأس الإمارات للسباحة التي أقيمت يومي السبت والأحد الماضيين تحطيم رقم 200 متر حرة تحت 10 سنوات، وهو الرقم الذي كان مسجلاً باسم سباح نادي الوحدة أحمد علي عبدالله الحوسني منذ عام 2002، بعدما نجح سباح نادي الفجيرة علي الظحناني، في تحطيمه بعد 21 عاماً.

كما حصل سباح نادي الوصل فهد مبارك على لقب أحسن سباح، وحصل السباح عمر الحمادي على لقب ثاني أحسن سباح بفارق تسع نقاط، وسيكون السباحان ضمن قائمة منتخب السباحة المشارك في البطولة العربية حيث سيوجد ما يقارب 12 سباحاً وسباحة في البطولة العربية.

وأضاف الوهيبي: «البطولة العربية للسباحة في أبوظبي فرصة جديدة للتجمع العربي ومشاهدة نجوم السباحة العربية، نجحنا من قبل في تنظيم البطولة العربية وبطولة العالم للسباحة في أبوظبي بامتياز، واختيار أبوظبي دائماً لتنظيم مثل هذه البطولات، أمر أصبح طبيعياً واعتيادياً للقدرة التنظيمية الرائعة للإمارة».