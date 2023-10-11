شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يختتم تدريباته بالإمارات اليوم لمواجهة زامبيا وديا غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب مصر الأول بقيادة مدربه البرتغالي روى فيتوريا، تدريباته اليوم الأربعاء استعداداً لمواجهة زامبيا وديا غداً بالإمارات في المعسكر الذي يلاقي فيه الفراعنة زامبيا والجزائر استعداداً لخوض منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وهي المباراة التي يستضيفها ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، وتنقلها شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية ، كما تنقلها قناة أون تايم سبورت 1 على الهواء مباشرة عبر قناتها الأولى.

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريبه الأول أول أمس الاثنين باستاد طحنون بن زايد بمدينة العين الإماراتية استعدادا لوديتي زامبيا والجزائر المقرر لهما يومي 12 و16 أكتوبر الجاري في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وبطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، بدأ مران منتخب مصر بتدريبات بدنية، واكتفى اللاعبون الذين خاضوا مباريات أمس في الدوري بتدريبات خفيفة، كما شهد المران بعض الجمل الفنية وتقسيمة في نهاية التدريب.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - محمد أبو جبل (البنك الأهلي) - محمد صبحي (الزمالك)، وخط الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - عمر كمال (مودرن فيوتشر) - محمد حمدي (بيراميدز) - أحمد فتوح (الزمالك) - علي جبر (بيراميدز) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - أحمد سامي (بيراميدز)، وخط الوسط: طارق حامد (ضمك) - مروان عطية (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي) - محمد النني (آرسنال) - محمود حمادة (المصري) - حمدي فتحي (الوكرة) - محمد صلاح (ليفربول) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت) - محمود حسن "تريزيجيه" (طرابزون) - حسين الشحات (الأهلي)، وخط الهجوم: مصطفى محمد (نانت) - مروان حمدي (المصري).

وتلقى البرتغالي روي فيتوريا المدير لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، صدمة قوية قبل سفر بعثة الفراعنة صباح اليوم الإثنين إلى الإمارات لخوض مباراتين وديتين أمام زامبيا والجزائر يوم 12 و16 أكتوبر الجاري، وجاءت صدمة فيتوريا بعد الإصابة المفاجئة التي تعرض لها إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر أثناء مشاركته في مباراة فريقه أمام الإسماعيلي في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على استاد برج العرب ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.